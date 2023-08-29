بعد إقالتها.. هروب وزيرة الخارجية الليبية إلى هذه الدولة

الثلاثاء، 29-08-2023
10:05 ص
كشفت صحيفة نيويورك تايمز أن وزيرة خارجية ليبيا نجلاء المنقوش
سافرت إلى تركيا، بعد احتجاجات عارمة وإعلان رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، إقالتها من منصبها، على خلفية لقائها مع نظيرها الإسرائيلي.
ونقلت الصحيفة عن سالمين أسعد مستشارة للوزيرة، قولها أن المنقوش سافرت جوا إلى تركيا بسبب "مخاوف تتعلق بالسلامة"، مضيفة أن "الليبيون غاضبون".
في السياق ذاته، نقلت بوابة الوسط الليبية عن مصدر قوله إن وزيرة خارجية حكومة الوحدة غادرت تركيا إلى لندن.
الجدير بالذكر شهدت ليبيا
احتجاجات عارمة، وخرجت مظاهرات غاضبة في العاصمة طرابلس ومدن مصراتة والزاوية والزنتان وتاجوراء وصرمان وبني وليد، وأغلقت عدة طرق رئيسية، كما تم إحراق صور وزيرة الخارجية .
ورفع المحتجون شعارات تطالب بمحاسبة الوزيرة وبإسقاط حكومة الوحدة الوطنية التي اتهموها بالخيانة وبالفساد.