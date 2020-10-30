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رقم صادم للإصابات بفيروس " كورونا" حول العالم

ارشيفية
ارشيفية
 
الجمعة، 30-10-2020 09:57 ص متابعات-الدويني فولي
سجلت أعداد المصابين بفيروس " كورونا" المستجد رقم غير متوقع للإصابات حول العالم ، حيث سجلت حوالي نصف مليون إصابة .
وحسب التقارير ارتفعت الإصابات العالمية بفيروس " كورونا" بأكثر من نصف مليون حالة في يوم واحد في زيادة قياسية يومية مع استمرار تسجيل قفزات يومية في أنحاء دول نصف الكرة الأرضية الشمالية .
و زادت الإصابات اليومية العالمية بالفيروس حوالي 25% خلال أقل من أسبوعين حيث شهد العالم تسجيل 400 ألف إصابة يومية للمرة الأولي .
جدير بالذكر أن إجمالي الإصابات بالفيروس حول العالم تجاوزت 44.7 مليون حالة ، كما تجاوزت الوفيات 1.17 مليون حالة .  
 

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