الجمعة، 30-10-2020
09:57 ص
متابعات-الدويني فولي
سجلت أعداد المصابين بفيروس " كورونا
" المستجد رقم غير متوقع
للإصابات حول العالم
، حيث سجلت حوالي نصف مليون إصابة .
وحسب التقارير ارتفعت الإصابات العالم
ية بفيروس " كورونا
" بأكثر
من نصف مليون حالة في يوم واحد في زيادة قياسية يومية مع استمرار تسجيل قفزات
يومية في أنحاء دول نصف الكرة الأرضية الشمالية .
و زادت الإصابات اليومية العالم
ية بالفيروس حوالي 25% خلال أقل من أسبوعين
حيث شهد العالم
تسجيل 400 ألف إصابة يومية للمرة الأولي .
جدير بالذكر أن إجمالي الإصابات بالفيروس حول العالم
تجاوزت 44.7 مليون
حالة ، كما تجاوزت الوفيات 1.17 مليون حالة .