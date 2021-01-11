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الولايات المتحدة تصنف جماعة جديدة وشخصيات عامة كإرهابيين

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رسميًا.. أمريكا تدرج «الحوثيين» ضمن الكيانات الإرهابية

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الحوثي
 
الإثنين، 11-01-2021 11:14 ص

أعلنت وزارة ‏الخارجية الأمريكية، اليوم، ميليشيا الحوثي منظمة إرهابية، كما تمّ إدراج عبدالملك الحوثي، وعبدالخالق الحوثي، وعبدالله الحكيم، على قائمة الإرهابيين.
وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، إن تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية يهدف إلى محاسبتهم على أعمالهم الإرهابية، بما فيها الهجمات العابرة للحدود التي تهدّد السكان المدنيين والبنية التحتية والشحن التجاري.
ووفق ما نقله موقع “الحرة” أشار بومبيو، إلى وجود خطة لتقليل تأثير التصنيف على بعض النشاط الإنساني والواردات إلى اليمن، حيث يخشى دبلوماسيون وجماعات إغاثة أن تُعقد هذه الخطوة جهود مكافحة أكبر أزمة إنسانية في العالم.
 

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