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دولة آسيوية تعلن توفير لقاح كورونا للجميع مجانًا

لقاح روسيا
لقاح
 
الخميس، 31-12-2020 07:51 م أحمد سالم
قال مسئول صحي كبير من الصين، في مؤتمر صحفي اليوم الخميس، إن بكين ستوفر جرعات مجانية من لقاح فيروس كورونا لجميع مواطنيها.


وقال تسنج يكسين، نائب وزير اللجنة الوطنية للصحة في الصين، إن اللقاحات توفر منفعة عامة بطبيعتها، وفي حين أن سعرها قد يختلف، "من الافتراضات المهمة أنها سيتم توفيرها للجمهور مجانًا".


ويوم الخميس، تمت الموافقة على لقاح سينوفارم الصيني للاستخدام من قبل الجهة المنظمة في الصين، إدارة المنتجات الطبية الوطنية.


وأعلن معهد بكين للمنتجات البيولوجية التابع لشركة سينوفارم أن لقاح كورونا - كوفيد 19 الخاص به فعال أكثر من 79 ٪ يوم الأربعاء.
وتم بالفعل إعطاء أكثر من 4.5 مليون جرعة من اللقاح إلى "المجموعات الرئيسية" و"المجموعات المعرضة للخطر" قبل ترخيص اللقاح كجزء من برنامج استخدام الطوارئ المثير للجدل والذي بدأ في يوليو.
ومن بين أولئك الذين تم تطعيمهم بالفعل، أصيب أقل من 0.1٪ بحمى خفيفة، وطور نحو شخصين من كل مليون "ردود فعل سلبية خطيرة نسبيًا" مثل الحساسية، وفقًا لما ذكره تسنج.
 

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