الأربعاء، 16-12-2020
11:23 ص
متابعات- أمينة عبد العال
أعلن العاهل البحرين
ي الملك حمد بن عيسي آل خليفة أن لقاح فيروس "
كورونا
" المستجد سيتوفر مجانا للمواطنين والمقيمين
في البلاد .
و أضاف العاهل البحرين
ي أثناء كلمته بمناسبة احتفالات المملكة بأعيادها
الوطنية أن البحرين
ستبدأ قريبا في تنفيذ حملتها الوطنية لتوفير التطعيم الآمن و
المرخص للوقاية من الفيروس المستجد لافتا إلي أنه أصدر توجيهات لتوفير التطعيم لكل
مواطن ومقيم علي أن يكون اختياريا لمن يرغب .
جدير بالذكر أن الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية في البحرين
قد
أعلنت الأحد الماضي موافقتها علي التسجيل
الرسمي للقاح "كوفيد_19" المنتج من قبل شركة سينوفارم الصينية .