الأربعاء 16 ديسمبر 2020
توقيت مصر 15:51 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

الأنصاري: «كورونا لن يرحل وسيظل مع البشر»

«الحسناء ذات الوجه الملائكي» متورطة في جريمة قتل شنيعة

فيديو شقيق أمير قطر ووزير الرياضة السعودي يشعل الخليج

العثور علي "دولفين " جديد نافق في الغردقة

صدمة في الأهلي.. إصابة «موسيماني» وزوجته بكورونا

فيديو صادم يوثق لحظة سقوط الطائرة الجزائرية في البحر

2346 فرصة عمل توفرها القوي العاملة.. تعرف عليها

تناول التفاح بهذه الطريقة يبعدك عن الطبيب

جريمة تهز المملكة.. أم سبعينية تقتل ابنها الخمسيني والسبب صادم

أبرز مباريات اليوم بالمواعيد والقنوات الناقلة

ADS
 

بشري سارة من البحرين للمقيمين بخصوص لقاح " كورونا"

العاهل البحريني الملك حمد بن عيسي آل خليفة
العاهل البحريني الملك حمد بن عيسي آل خليفة
 
الأربعاء، 16-12-2020 11:23 ص متابعات- أمينة عبد العال
أعلن العاهل البحريني الملك حمد بن عيسي آل خليفة أن لقاح فيروس " كورونا" المستجد سيتوفر مجانا للمواطنين والمقيمين في البلاد .
و أضاف العاهل البحريني أثناء كلمته بمناسبة احتفالات المملكة بأعيادها الوطنية أن البحرين ستبدأ قريبا في تنفيذ حملتها الوطنية لتوفير التطعيم الآمن و المرخص للوقاية من الفيروس المستجد لافتا إلي أنه أصدر توجيهات لتوفير التطعيم لكل مواطن ومقيم علي أن يكون اختياريا لمن يرغب .
جدير بالذكر أن الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية في البحرين قد أعلنت  الأحد الماضي موافقتها علي التسجيل الرسمي للقاح "كوفيد_19" المنتج من قبل شركة سينوفارم الصينية .
 

إقرأ ايضا

1020269729_0_243_1000_784_1000x541_80_0_0_48ba4af6f25dfc487080ade8f7b0dbeb

فيديو يوثق لحظة سقوط الطائرة الجزائرية في البحر

ارشيفية

أول أمر ملكي سعودي منذ 90 عام.. تعرف عليه

ترامب

البيت الأبيض: بالرغم من فوز بايدن.. ترامب لن يستسلم

أخبار متعلقة

ارشيفية

الكويت تعلن ترخيصها لهذا اللقاح لمجابهة " كورنا "

ارشيفية

رسميا .. البحرين تعلن موافقتها علي تسجيل هذا اللقاح

download (1)

السعودية تعلن موعد وصول لقاح كورونا للبلاد

أردوغان

أردوغان يعلن عن نوع اللقاح الذي سيتلقاه لـ" كورونا"

كورونا-السعودية-11-600x330

وصول لقاح كورونا إلى السعودية وبدء تطعيم 4 فئات

ارشيفية

4.17 تريليون دولار أرباح التجارة الخارجية للصين