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" حواجبها أرتب من حواجبي.".. فصل مذيعة بقناة إسرائيلية تعجبت من مظهر أسيرة لدى حماس

اسيرة
ا
الإثنين، 10-06-2024 11:23 ص


وجهت مذيعة القناة 12 للتلفزيون الإسرائيلي لمى طاطور، انتقادا لاذعا للأسيرة الإسرائيلية نوعاه أرغماني، التي كانت محتجزة لدى حماس منذ 9 أشهر، وتم استعادتها.

ونشرت المذيعة في ستوري لها عبر "إنستغرام"، صورة الأسيرة الإسرائيلية وعلقت عليها: "هاي شكل واحدة مخطوفة صارلها 9 أشهر.. حواجبها أرتب من حواجبي.. بشرتها؟ شعرها أضافرها؟ ايش في؟".

وأضافت: "عشان هاي لازم يموت ويتقطع أطفال ونساء وأبرياء".

وفي سياق متصل، أدانت القناة 12 ما نشرته المذيعة طاطور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وقال منتج برنامجها المذاع عبر القناة إن "كلام لمى طاطور غير مقبول علينا ولذلك تم إيقافها عن العمل في البرنامج على الفور".

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