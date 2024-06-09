شاهد.. لحظة نقل أشهر أسيرة إسرائيلية على متن مروحية بعد تحريرها مع 3 آخرين في غزة

وثق مقطع فيديو، لحظة وصول الأسيرة الإسرائيلية نوعا أرغاماني لطائرة مروحية تابعة للجيش الإسرائيلي بعد استعادتها مع 3 آخرين.



وأظهر الفيديو الذي نشره الجيش الإسرائيلي على منصة "إكس"، الأسيرة وهي تقفز داخل الطائرة الإسرائيلية قبل نقلها إلى المركز الطبي "شيبا" في تل هشومير لإجراء الفحوصات الطبية، بعد وصف الجيش الإسرائيلي الحالة الصحية للأسرى بـ"الجيدة".