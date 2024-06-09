الأحد 09 يونيو 2024
توقيت مصر 16:33 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

سعر الدولار الآن رسمياً في البنوك بعد القرار الأخير

عمرو الورداني يكشف أسباب انتشار "الزواج الفندقي"

القبض على اليوتيوبرز حمدي ووفاء وأسرتهم وصدور قرار من المحكمة ضدهم

بعد صفع شاب.. عمرو دياب يضع ليلى علوي في موقف محرج

"عاشر الأم وابنتها".. اعترافات صادمة لـ"أم شهد" المتهمة بإحضار الفتيات لسفاح التجمع

فيديو صادم للحظة استخراج امرأة من بطن ثعبان ضخم

مفاجأة.. عمرو دياب يسعى للاعتذار للشاب الذي صفعه على وجهه

ليلى عبداللطيف: المخابرات الأمريكية تواصلت معي بعد توقعي لأحداث 11 سبتمبر

الكشف عن دور أمريكا في تحرير أسرى إسرائليين بغزة

شاهد.. لحظة نقل أشهر أسيرة إسرائيلية على متن مروحية بعد تحريرها مع 3 آخرين في غزة

شاهد.. لحظة نقل أشهر أسيرة إسرائيلية على متن مروحية بعد تحريرها مع 3 آخرين في غزة

اسيرة
ا
الأحد، 09-06-2024 10:28 ص

وثق مقطع فيديو، لحظة وصول الأسيرة الإسرائيلية نوعا أرغاماني لطائرة مروحية تابعة للجيش الإسرائيلي بعد استعادتها مع 3 آخرين.

وأظهر الفيديو الذي نشره الجيش الإسرائيلي على منصة "إكس"، الأسيرة وهي تقفز داخل الطائرة الإسرائيلية قبل نقلها إلى المركز الطبي "شيبا" في تل هشومير لإجراء الفحوصات الطبية، بعد وصف الجيش الإسرائيلي الحالة الصحية للأسرى بـ"الجيدة".

الجدير بالذكر تعد أرغماني من أشهر المختطفين الإسرائيليين في غزة، حيث ظهرت في فيديو أثناء اختطاف رجلين لها على دراجة نارية من حفل "نوفا" في موقف السيارات وهي على دراجة نارية وتصرخ قائلة "لا تقتلاني!".

إقرأ ايضا

الدور الامريكي في تحرير

الكشف عن دور أمريكا في تحرير أسرى إسرائليين بغزة

خخ

شاهد.. أمير قطر يحضر حفل تخرج ابنته ويجلس وسط أولياء الأمور

659972

أول دولة تعلن حظر دخول الإسرائيليين أراضيها بسبب الحرب على غزة

أخبار متعلقة

images

مقترح إسرائيلي جديد لحماس لعقد صفقة تبادل أسرى