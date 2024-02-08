الخميس 08 فبراير 2024
توقيت مصر 21:49 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

الدولار الآن.. سعر الدولار يعاود الصعود في السوق السوداء

إبراهيم حسن عن صلاح: "مفيش دلع واللي مش هياكل النجيلة ملوش مكان"

"ستعود من جديد".. حكم قضائي مفاجئ بإلغاء حبس "أنوش"

"استغل عدم قدرتها على دفع التكاليف".. طبيب يهتك عرض ريهام سعيد

فرحة هيسترية لأمير قطر وشقيقه بعد فوز منتخب بلاده على إيران وتأهله لنهائي كأس أسيا(فيديو)

امرأة و4 رجال.. بيان أمني عاجل بشأن فيديو أثار ضجة بالسعودية

كأنه مجبور على الزواجة.. رد فعل صادم لعريس في حفل زواجه

شاهد.. القوات الخاصة الأمريكية تفشل في كسر باب أثناء اقتحام منزل

حماس ترد على صفقة تبادل الأسرى وتعلن شروطها

بالأرقام.. اعرف راتبك أو معاشك بعد قرارات الرئيس

حماس ترد على صفقة تبادل الأسرى وتعلن شروطها

IMG-20240208-WA0023
السنوار
الخميس، 08-02-2024 11:11 ص


كشفت حركة حماس تفاصيل بنود رد الحركة على مقترح إطار التهدئة في غزة الذي قدمته للوسطاء.
ووافقت حماس على إطار اتفاق للتوصل إلى هدنة تامة ومستدامة على ثلاث مراحل كل مرحلة تستمر 45 يوما تشمل التوافق على تبادل الأسرى والجثامين وإنهاء الحصار وإعادة الإعمار.

واشترطت حماس إدخال 500 شاحنة يوميا على الأقل من المساعدات والوقود إلى كل القطاع بالمرحلة الأولى، كما اشترطت حماس إدخال 60 ألف مسكن مؤقت على الأقل و 200 ألف خيمة إيواء إلى القطاع بالمرحلة الأولى.

وعرضت حماس في المرحلة الأولى إطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين الأطفال والنساء والمسنين والمرضى. كما ثمنت دور مصر وقطر وكافة الدول التي تسعى إلى وقف العدوان على أهل غزة.

وتضمنت المسودة اشتراط حماس إقرار خطة إعمار البيوت والمنشآت الاقتصادية والمرافق العامة خلال مدة أقصاها 3 سنوات، كما طلبت حماس إنهاء مباحثات التهدئة قبل المرحلة الثانية وضمان خروج القوات الإسرائيلية وبدء الإعمار، وذلك مقابل 1500 أسير منهم 500 ذوو مؤبدات وأحكام عالية وجميع النساء والأطفال وكبار السن.

إقرأ ايضا

IMG-20240208-WA0020

امرأة و4 رجال.. بيان أمني عاجل بشأن فيديو أثار ضجة بالسعودية

IMG-20240208-WA0018

شاهد.. القوات الخاصة الأمريكية تفشل في كسر باب أثناء اقتحام منزل

IMG-20240207-WA0021

السعودية: سنقيم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل إذا نفّذت هذا الأمر فقط

أخبار متعلقة

IMG-20240205-WA0000

الموعد المحتمل لوقف إطلاق النار في غزة

20240107020246246

جيش الاحتلال الإسرائيلي: حماس بدأت باستعادة قدراتها المدنية شمال ووسط قطاع غزة