الإثنين 08 مارس 2021
توقيت مصر 12:11 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

فنان سعودي شهير يهاجم الحكومة الكويتية.. لهذا السبب

بيان شديد اللهجة من قطر تعليقًا على التطورات في السعودية

السعودية: إلغاء القتل استنادًا على القسامة

شاهد.. حفار يدهس سيدة بشكل مروع

راغب علامة يكشف إصابته بطلق ناري في حفلة بسبب علاقة عاطفية

هجوم جديد بطائرة مسيرة علي " أرامكو "

الدولار يستقر في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

الحميمية بيننا منعدمة، فهل أطلب الطلاق؟!

معلمة سعودية تنقذ طالبة من لص حاول اقتحام منزلها أثناء حصة أونلاين

فنانة شهيرة: فخورة لأني أول ممثلة تتعرى بالكامل من أجل الفن (فيديو)

ADS
 

حقائق مفزعة تكشفها من ميجان عن الأسرة المالكة

ارشيفية
ارشيفية
 
الإثنين، 08-03-2021 09:02 ص متابعات- أمينة عبد العال
كشفت ميجان ماركل زوجة الأمير هاري العديد من الأمور التي جرت لها بالقصر الملكي أثناء تواجدها به .
وهاجمت العائلة المالكة في بريطانيا مؤكدة أنهم رفضوا السماح لها بالحصول علي مساعدة عندما راودتها أفكار انتحارية ، حسبما قالت في لقائها مع الإعلامية أوبرا وينفري مساء أمس .
وأضافت أنها كانت ضحية حملة تشويه لافتة إلا أنها أجبرت علي التزام الصمت ، وأنها عانت من اعتلال في صحتها العقلية أثناء وجودها في العائلة المالكة و أن الافكار الانتحارية راودتها بسبب التغطية الإعلامية البريطانية لشخصها .  
 

إقرأ ايضا

unnamed

السعودية: إلغاء القتل استنادًا على القسامة

ارشيفية

هجوم جديد بطائرة مسيرة علي " أرامكو "

عبد الخالق عبدالله

مستشار ابن زايد يكشف: أين ذهبت أموال النفط التي كسبتها الإمارات خلال الأعوام الماضية

أخبار متعلقة

الأمير هاري و ميجان ماركل

الأمير هاري يكشف السبب الحقيقي لابتعاده عن بريطانيا

الأميرة ديانا

3 رسائل بخط الأميرة ديانا في مزاد علني.. لمن كانت الرسائل

الأمير هاري وميجان

خبر سار يعلن عنه الأمير هاري وميجان