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الأمير هاري يكشف السبب الحقيقي لابتعاده عن بريطانيا

الأمير هاري و ميجان ماركل
الأمير هاري و ميجان ماركل
 
الثلاثاء، 02-03-2021 07:17 م متابعات- أمينة عبد العال
كشف الأمير هاري السبب الحقيقي الذي دفعه للتنازل عن دوره في العائلة البريطانية المالكة والرحيل إلي الولايات المتحدة مع زوجته الممثلة السابقة ميجان ماركل .
و قال خلال المقابلة التي أجراها مع المذيعة " أوبرا وينفري " :" خوفي الأكبر كان أن يعيد التاريخ نفسه"، في إشارة إلى ما حدث مع والدته الأميرة ديانا التي توفيت عن عمر ناهز 36 عاما، في حادث سير بالعاصمة الفرنسية باريس، خلال محاولتها الهروب من مصوري "الباباراتزي ، لافتا إلي أنه يشعر بالراحة والسعادة وهو يجلس إلي جوار زوجته ولكنه لا يستطيع التخيل كيف كان الوضع بالنسبة لوالدته الأميرة ديانا وهي وحدها " .
جدير بالذكر أن بعض المصادر ذكرت لصحيفة ديلي ميل البريطانية أن هناك بعض القلق في القصر الملكي بسبب أن هاري أشار إلي الأميرة ديانا التي توفت عام 1997 في حادث سيارة في باريس مع شريكها دودي فايد .
 

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