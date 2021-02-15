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خبر سار يعلن عنه الأمير هاري وميجان

الأمير هاري وميجان
الأمير هاري وميجان
 
الإثنين، 15-02-2021 09:53 ص متابعات- أمينة عبد العال
أعلن المتحدث باسم الأمير هاري و زوجته ميجان دوق ودوقة ساسكس أنها ينتظران مولدوهم الثاني .
وأشار المتحدث إلي أنه يستطيع التأكيد أن آرتشي سيكون أخا أكبر ، لافتا إلي أن الدوقة والدوقة تغمرهما السعادة بعد علمهما بالخير السعيد .
و أكد المتحدث باسم قصر بكنجهام أن الملكة إليزابيث ملكة بريطانيا و جميع أفرا العائلة الملكية سعداء لسماع هذا النبأ ، لافتا إلي أن الملكة وزوجها الأمير فيليب و الأمير تشارلز والد هاري والعائلة كلها سعداء ويتمنون للزوجين السعادة ، حسبما نشرت " روتيرز " .
جدير بالذكر أن  الأمير هاري وميغان تخلا عن واجباتهما الملكية في يناير الماضي، وانتقلا مع ابنهما الأول آرتشي إلى جنوب كاليفورنيا من أجل حياة أكثر استقلالية والابتعاد عن وسائل الإعلام البريطانية ، ومنذ قرار التخلي عن واجباتهما الملكية، واصل الزوجان العمل الخيري، ووقعا على عقود مع محطات تلفزيون ووسائل إعلام أخرى
 

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