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3 رسائل بخط الأميرة ديانا في مزاد علني.. لمن كانت الرسائل

الأميرة ديانا
الأميرة ديانا
 
السبت، 20-02-2021 09:35 ص متابعات- أمينة عبد العال
ستعرض 3 رسائل بخط الأميرة ديانا للبيع في مزاد علني ، وكانت أرسلتهن لأصدقائها المقربين الذي ساعدوها خلال فترة انفصالها عن الأمير تشارلز ولي عهد المملكة المتحدة .
 والرسالة الأولي كانت موجهة إلي زوجة السفير البرازيلي في المملكة المتحدة ، لوسيا فليشا دي ليما ، والتي وصفتها بعد لقائهما الأول في إبريل 1991 بأنها سيدة رائعة وأنه كان لها تأثير كبير في حياتها .
أما الرسالة الثانية فكانت إلي صديقها روجر برامبل عمدة وستمنستر السابق وقالت في الرسالة عن وجبات الغذاء والشمبانيا التي اعتادوا الاستمتاع بها .
أما الرسالة الثالثة فكانت تتحدث فيها عن الأميرين وليام وهاري ، لافتة إلي أنها اصطحبت طفليها لتناول الغذاء في قاعة الاحتفالات مع لوسيا و روجر الذين تلقيا وسام الصليب الجنوبي من ويليام في أكتوبر 1993 فيما سيتم بيع الرسائل بسعر يتراوح ما بين 800 جنيه إسترليني و 1500 جنيه إسترليني .
 

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