3 رسائل بخط الأميرة ديانا في مزاد علني.. لمن كانت الرسائل

السبت، 20-02-2021
09:35 ص
متابعات- أمينة عبد العال
ستعرض
3 رسائل بخط الأميرة ديانا للبيع في مزاد علني ، وكانت أرسلتهن لأصدقائها المقربين
الذي ساعدوها خلال فترة انفصالها عن الأمير تشارلز ولي عهد المملكة المتحدة
.
والرسالة الأولي كانت موجهة إلي زوجة السفير
البرازيلي في المملكة المتحدة
، لوسيا فليشا دي ليما ، والتي وصفتها بعد لقائهما
الأول في إبريل 1991 بأنها سيدة رائعة وأنه كان لها تأثير كبير في حياتها .
أما
الرسالة الثانية فكانت إلي صديقها روجر برامبل عمدة وستمنستر السابق وقالت في
الرسالة عن وجبات الغذاء والشمبانيا التي اعتادوا الاستمتاع بها .
أما
الرسالة الثالثة فكانت تتحدث فيها عن الأميرين وليام وهاري ، لافتة إلي أنها
اصطحبت طفليها لتناول الغذاء في قاعة الاحتفالات مع لوسيا و روجر الذين تلقيا وسام
الصليب الجنوبي من ويليام في أكتوبر 1993 فيما سيتم بيع الرسائل بسعر يتراوح ما
بين 800 جنيه إسترليني و 1500 جنيه إسترليني .