الجمعة 15 سبتمبر 2023
توقيت مصر 06:25 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

46 جنيهًا.. توقعات بقفزة صادمة في سعر الدولار بعد تقرير "فيتش"

شاهد.. الخريطة المتسببة في أزمة بين مصر والكويت

بعدما توقع زلزال تركيا والمغرب.. العالم الهولندي يحذر من زلزال كارثي في 3 دول

حركات مثيرة ومخلة.. قرار بوقف مطربة شابة عن الغناء والتحقيق معها

ديلي ميل: لاعب تونس سخر من "صلاح" عقب تسجيل الهدف الثالث.. وتكشف رد فعله

فيديو صادم.. سمكة قرش تلتهم ذراع سيدة مصرية على أحد شواطئ دهب

حارس الزمالك يعلن اعتزاله كرة القدم نهائيًا بشكل مفاجئ: لم أعد أتحمل الضغوط

"فيتش" تتوقع تعويم الجنيه نهاية العام ليصل لهذا الرقم

قرار عاجل من التضامن الاجتماعي بشأن المصريين ضحايا إعصار دانيال

بعد الخسارة أمام تونس.. مدرب المنتخب يتخذ قرارًا بشأن لاعبي الأهلي

السويد تتخذ أول قرار بشأن العراقي حارق المصحف الشريف

IMG-20230914-WA0015
حارق المصحف الشريف
الخميس، 14-09-2023 11:17 ص

استجوبت الشرطة السويدية، العراقي المتطرف سلوان موميكا الذي يثير منذ أسابيع غضبا بسبب حرق المصحف، بناء على طلب استرداد قدمته بغداد، وفق ما أفاد اللاجئ ومحاميه لوكالة "فرانس برس".
وقال موميكا: "يطلب العراق تسليمي لتتم محاكمتي في العراق بموجب الشريعة لأنني أحرقت المصحف في السويد".
وأثار اللاجئ العراقي غضب في العالم في يونيو عندما أحرق المصحف أمام أكبر مسجد في ستوكهولم في اليوم الأول من عيد الأضحى.
وصرح محاميه ديفيد هول: "يريد العراق تسليمه لأنه أحرق المصحف أمام مسجد في يونيو، وبحسب القانون يجب أن يكون ما أقدم عليه جريمة في كل من السويد والعراق".
وأضاف بعد استجواب موكله: "لكن ذلك لا يعدّ جريمة في السويد بالتالي لا تستطيع السويد تسليمه" للعراق.
وتابع: "لا ادري لماذا يحرج العراق نفسه بتقديم مثل هذا الطلب، إني واثق من أن الحكومة العراقية تعرف ذلك".

إقرأ ايضا

IMG-20230914-WA0021

قطعوها بشكل مخيف.. العثور على جثة طفلة متغيبة في الإسكندرية بالعراق

IMG-20230914-WA0026

رقم مرعب.. عدد ضحايا إعصار دانيال في ليبيا

IMG-20230913-WA0011

شاهد.. أغرب ما فعله ملياردير هندي شهير أثناء مصافحة ولي العهد السعودي

أخبار متعلقة

IMG-20230821-WA0017

شاهد.. طريقة احتفال ضابط عراقي بترقيته الجديدة رفقة زوجته تحيله إلى التقاعد