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حادث طائرة.. نهاية مأساوية لـ" طرازان"

الممثل الأمريكي جو لارا
الممثل الأمريكي جو لارا
Native
الإثنين، 31-05-2021 10:28 ص متابعات- أمينة عبد العال
لقي الممثل الأمريكي جو لارا والذي اشتهر بأداء شخصية طرازن مصرعه في حادث تحطم طائرة بولاية تينيسي الأمريكية ، مع 7 أشخاص آخرين .
وكان لارا والبالغ من العمر 58 عام توفي عندما تحطمت طائرة صغيرة في بحيرة بالقرب من بلدة سميرنا بولاية تينيسي ، أول أمس ، حسبما نشرت وكالة " أسوشيتد برس" .
وأشارت الوكالة إلي أن زوجته جوين شامبلن لارا و 5 آخرين كانوا من بين القتلي لافة إلي أنه لا يوجد ناجين من الحادث .
جدير بالذكر أن إدارة الطيران الفيدرالية أعلنت في بيان إن الطائرة الصغيرة وهي من طراز سيسنا سي 501، تحطمت في بحيرة بيرسي بريست بالقرب من سميرنا بولاية تينيسي بعد إقلاعها في حوالي الساعة 11 صباحًا، السبت، وكانت متجهة إلى مطار بالم بيتش الدولي في فلوريدا.
 

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