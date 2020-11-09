جندي يقتل 3 من زملائه ويصيب آخرين في مطار عسكري

الإثنين، 09-11-2020
11:05 ص
متابعات- أمينة عبد العال
قتل ضابط
ين و جندي في
إطلاق نار بمطار بالتيمور العسكري بالقرب من مدينة فوروينج جنوب غرب روسيا علي يد
جندي داخل المطار ، حسبما ذكرت وكالة " تاس " الروسية .
و قال مسئول بهيئة
الطوارئ في المدينة أن الجندي البالغ من العمر 20 عام استخدم مسدس انتزعه من ضابط
ويتحصن حاليا داخل إحدى الوحدات العسكرية .
كما أصيب 3 عسكريين
إصابة قاتلة في الهجوم ، وشخص آخر بجروح بالغة نقل علي أثرها إلي العناية المركزة، و تحاول حاليا قيادة الوحدة العسكرية
وقوات الأمن محاولة العثور علي المعتدي وتوقيفه .