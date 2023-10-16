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تعليق مفاجئ من جيش الاحتلال على التفاوض مع حماس من أجل الأسرى

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ارشيفية
الإثنين، 16-10-2023 10:17 ص

أكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي جوناثان كونريكوس، استبعاده تفاوض إسرائيل مع حماس على الرهائن الذين أسرتهم الحركة خلال هجومها في السابع من أكتوبر الجاري.
وقال كونريكوس: "لا أعتقد أن إسرائيل تتطلع إلى التفاوض"، لشبكة "إن بي سي" الإخبارية الأميركية.
وحول أهداف الهجمات العنيفة التي تشنها إسرائيل واجتياحها المحتمل لقطاع غزة، ذكر: "ما سنفعله هو تفكيك حماس وقيادتها وقدراتها العسكرية".
الجدير بالذكر أن حماس أسرت العشرات من الداخل الإسرائيلي، في إطار هجومها الذي نفذته قبل نحو 10 أيام وأسفر عن مقتل أكثر من 1400 شخص في إسرائيل.

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