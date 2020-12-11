تعليق غريب من وزير الخارجية المغربي علي اتصال بلاده بإسرائيل

الجمعة، 11-12-2020
11:15 ص
متابعات- أمينة عبد العال
أكد وزير الخارجية
المغربي ، نصار بوريطة ، أن التطوير الأخير في لعلاقات بين بلاده و إسرائيل
"
ليس تطبيعا " .
و أضاف في تصريحات
صحفية لوكالة " سبوتنيك " :" أن المغرب كان لديه مكتب اتصال حتى
2002 ، لافتا إلي أن بعض القرارات التي تطلبت إعادة الاتصال مع إسرائيل
لا تعد
تطبيعا و نافيا أن يكون الاعتراف الأمريكي بالسيادة علي الصحراء مقابل إعادة
العلاقات مع إسرائيل
خاصة أن هناك علاقة بين المغرب و إسرائيل
منذ التسعينات .
جدير بالذكر أن
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن عن توصل المغرب و إسرائيل
إلي اتفاق تطبيع كامل
للعلاقات الدبلوماسية بينهما .