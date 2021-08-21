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تعرف علي حالة الطقس اليوم في المملكة

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السبت، 21-08-2021 09:13 ص متابعات- أمينة عبد العال
أعلن المركز الوطني للأرصاد الجوية في المملكة العربية السعودية عن حالة الطقس اليوم السب 21 أغسطس في المملكة .
وأشار المركز في بيانه الذي تداولته الصحف المحلية إلي أنه هناك الفرصة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات مناطق جازان، عسير، الباحة تمتد إلى مرتفعات الطائف، في حين تكون السماء غائمة جزئيًا قد تتخللها سحب رعدية على منطقة نجران والأجزاء الجنوبية الغربية من منطقة الرياض.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج, فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف ، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.
 

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