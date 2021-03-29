تعاون مشترك بين الإمارات والصين لإطلاق مشروع لتصنيع اللقاحات

الإثنين، 29-03-2021
01:04 م
متابعات- أمينة عبد العال
أطلق وزير الخارجية
والتعاون الدولي الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان مع نظيره الصين
ي ،
ووانج يي ، المشروع المشترك " علوم الحياة و تصنيع اللقاحات
" في دولة
الإمارات .
و قد أطلق المشروع
بين مجموعة " جي 42 " الإماراتية و مجموعة " سينو فارم "
الصين
ينة ، حسبما نشرت وكالة الأنباء الإماراتية .
في سياق متصل أكد
الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان أن دولة الإمارات والصين
دشنتا فصل جديد في تاريخ
علاقتهما التاريخية والاستثنائية عنوانه شراكة من أجل الإنسانية .
جدير بالذكر أنه بناء
علي الإعلان تم تدشين أول خط تصنيع و إنتاج لقاح " كوفيد_ 19 " في دولة
الإمارات بين المجموعتين .