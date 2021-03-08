بلد خليجي.. تعرف على أفضل جواز سفر عربي على الإطلاق

الإثنين، 08-03-2021
07:01 م
كشفت نتيجة إحصاء أجرته شركة استشارات عالمية عن فوز جواز دولة الإمارات العربية بالأفضل على مستوى الدول العربية ضمن قائمة عالمية.
جاء هذا وفقما نشرت شركة "نوماد كابيتاليست" العالمية قائمة أفضل جوازات السفر في 2021.
وضمت القائمة 199 جوازًا عالميًا.
وبحسب القائمة، فقد جاءت لوكسمبورج بالمرتبة الأولى كأفضل جواز سفر
، تلتها السويد، ثم إيرلندا، سويسرا، بلجيكا.
أما عربيًا، فقد تصدرت الإمارات (38 عالميا) ثم الكويت (97) فقطر (98)، سلطنة عمان (103)، البحرين (105).
ويعتمد مؤشر الجوازات "نوماد كابيتاليست" على خمسة معايير هي السفر من دون تأشيرة، وقوانين الضريبة الدولية، والسعادة والتنمية، والمواطنة المزدوجة، والحرية الشخصية.
وتذيلت جوازات سفر إريتريا، سوريا، اليمن، العراق، أفغانستان القائمة. وحصل العراق على 23 نقطة من أصل مئة، حيث يستطيع حامل الجواز العراقي السفر إلى 28 دولة فقط من دون تأشيرة أو بتأشيرة إلكترونية.