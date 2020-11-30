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تصريحات نارية من تركي الحمد بشأن مقتل فخري زادة

تركي-الحمد
تصريحات نارية من تركي الحمد بشأن مقتل فخري زادة
 
الإثنين، 30-11-2020 03:17 م الطيب حسين
شن الاتب السعودي تركي الحمد، هجومًا ناريًا على العالم الإيراني المقتول مؤخرًا فخري زادة.

وقال الحمد عبر "تويتر"، إن التعاطف مع الضحية حال إزهاق النفس أمر طبيعي، لكن إذا كان ضمن مشروع كارثي فإن التعاطف يتلاشى.

وكتب: :مقتل محسن فخري زاده: يتعاطف الإنسان مع إزهاق كل روح إنسانية لا شك في ذلك. ولكن، أن يكون الفرد مجرد جزء في برنامج كارثي على العالم أجمع، كالبرنامج النووي الايراني، فإن التعاطف يتلاشى".

وتابع: "إذ لا يعود الفرد كائن بشري، بقدر ما يتحول إلى حجر على رقعة شطرنج الصراع، وهو يعلم ذلك ومتقبل له".
 

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