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تصريحات جديدة لوزير داخلية فرنسا عن الإسلام

وزير الداخلية الفرنسية
وزير الداخلية الفرنسية
 
السبت، 07-11-2020 01:24 م متابعات- أمينة عبد العال
قال ، جيرالد دارمانين ، وزير الداخلية الفرنسي أن الإسلام دين تسامح لكن يجب محاربة الإيديولوجية المتطرفة .
و أضاف في المؤتمر الصحفي الذي أجراه في تونس بمقر وزارة الداخلية التونسية مع نظيره التونسي ، توفيق شرف الدين ، أنه يجب محاربة الإرهاب بالشراكة مع تونس و التعاون للحد من الهجرة الغير شرعية في سواحل البحر الأبيض المتوسط ، حسبما نشرت " الوفد " .
و أشار إلي أن السلطات التونسية وفي وقت قليل قدمت لفرنسا معلومات عن منفذ عملية نيس الإرهابية مؤكدا أن الدين الإسلامي دين تسامح و أن الإيديولوجيا المتطرفة لا علاقة لها بالدين مبينا أن هذه الإيديولوجيا القاتلة تجب مواجهتها .
علي الجانب الآخر أكد وزير الداخلية التونسي علي ضرورة الحرص علي مكافحة الإرهاب الذي لا دين له و لا جنس له مضيفا أن الإسلام دين سمح يدعو للاعتدال و التواجد السلمي مع مختلف الشعوب .
 

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