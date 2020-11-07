تصريحات جديدة لوزير داخلية فرنسا عن الإسلام

قال ، جيرالد دارمانين ، وزير الداخلية الفرنسي أن
الإسلام دين تسامح لكن يجب محاربة الإيديولوجية المتطرفة .
و أضاف في المؤتمر الصحفي الذي أجراه في تونس بمقر وزارة
الداخلية التونسية مع نظيره التونسي ، توفيق شرف الدين ، أنه يجب محاربة الإرهاب
بالشراكة مع تونس و التعاون للحد من الهجرة الغير شرعية في سواحل البحر الأبيض
المتوسط ، حسبما نشرت " الوفد " .
و أشار إلي أن السلطات التونسية وفي وقت قليل قدمت لفرنسا
معلومات عن منفذ عملية نيس الإرهابية مؤكدا أن الدين الإسلامي دين تسامح و أن
الإيديولوجيا المتطرفة لا علاقة لها بالدين مبينا أن هذه الإيديولوجيا القاتلة تجب
مواجهتها .
علي الجانب الآخر أكد وزير الداخلية التونسي علي ضرورة
الحرص علي مكافحة الإرهاب الذي لا دين له و لا جنس له مضيفا أن الإسلام دين سمح
يدعو للاعتدال و التواجد السلمي مع مختلف الشعوب .