الأحد 01 نوفمبر 2020
توقيت مصر 03:30 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

شاهد.. هذا ما قاله أحمد فتحي عقب الرحيل لجمهور الأهلي

"الصحة" تكشف آخر تطورات فيروس كورونا في مصر

"شوقي": نسعي لتسجيل مناهج اللغات عبر القنوات التعليمية

شاهد.. تعليق غير متوقع من عمرو أديب على تتويج الأهلي بدرع الدوري

"عبد الغفار" يكشف موقف الدراسة بالجامعات فى عصر كورونا

الاهلي بطل الدورى الممتاز يسقط طلائع الجيش بثلاثية

جوتا ينقذ ليفربول من فخ وست هام في الدوري الإنجليزي

إلهام شاهين تكشف السر الذي تخفيه مع ليلى علوي وهالة صدقي

ضبط شاب وفتاة في واقعة مُشينة بالسعودية

إسرائيل تعرض على تركيا المساعدة.. لكن الرد كان مفاجئًا

ADS
 

في الجزائر..

وزير العدل يتوعد هؤلاء بسجن يشبه فنادق الـ 5 نجوم

ارشيفية
ارشيفية
 
الأربعاء، 28-10-2020 02:25 م متابعات- أمينة عبد العال
أكد وزير العدل الجزائري ، بلقاسم زعماتي ، أن سجن الحراش بالعاصمة وعذاب الدنيا أهون بكثير من عذاب الآخرة معتبرا أن السجن يشبه فنادق الـ 5 نجوم ، مشيرا للمسئولين البارزين في عهد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة .
وأضاف الوزير خلال كلمته في تجمع شعبي بولاية عين الدفلي في إطار الحملة التي تنتهي اليوم للاستفتاء علي تعديل الدستور والمقرر لها في أول نوفمبر  المقبل أن موعد الاستفتاء علي الدستور بمثابة موعد مع التاريخ مشددا علي أن ما جاء بالدستور بشأن الإسلام والعربية و الأمازيجية هي ملها مكونات للهوية الجزائرية ولا يمكن المساس بها .
كما أكد علي أن الدستور لا يمكنه أن يغير اللغة العربية فهي اللغة الرسمية لافتا إلي أن ما يقال عن هذا التغيير هو كلام مغرض لا حجة له .
 

إقرأ ايضا

5f9d97019f614

ضبط شاب وفتاة في واقعة مُشينة بالسعودية

1046845303_0_208_3071_1870_1000x541_80_0_0_72dca49af49708e8579d72e1da3b996f

إسرائيل تعرض على تركيا المساعدة.. لكن الرد كان مفاجئًا

thumbs_b_c_169d742be2ccd4172129b987c159145b

خطورة "كورونا" تزداد.. إعلان الإغلاق العام في بريطانيا

أخبار متعلقة

السعودية

السعودية: نرفض بشدة أى محاولة للربط بين الإسلام والإرهاب

ارشيفية

العثور علي 3 فتيات بعد اختفائهن في ظروف غامضة

الرئيس الجزئري عبدالعزيز بوتفليقة

السجن 12 عاما على ابنة بوتفليقة "المزيفة"

رئيس فرنسا

تصريح مفاجئ لرئيس فرنسا عن الإسلام