وزير العدل يتوعد هؤلاء بسجن يشبه فنادق الـ 5 نجوم

الأربعاء، 28-10-2020
02:25 م
متابعات- أمينة عبد العال
أكد وزير العدل الجزائر
ي ، بلقاسم زعماتي ، أن سجن الحراش بالعاصمة وعذاب
الدنيا أهون بكثير من عذاب الآخرة معتبرا أن السجن يشبه فنادق الـ 5 نجوم ، مشيرا
للمسئولين البارزين في عهد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة
.
وأضاف الوزير خلال كلمته في تجمع شعبي بولاية عين الدفلي في إطار الحملة
التي تنتهي اليوم للاستفتاء علي تعديل الدستور
والمقرر لها في أول نوفمبر المقبل أن موعد الاستفتاء علي الدستور
بمثابة
موعد مع التاريخ مشددا علي أن ما جاء بالدستور
بشأن الإسلام والعربية و الأمازيجية
هي ملها مكونات للهوية الجزائر
ية ولا يمكن المساس بها .
كما أكد علي أن الدستور
لا يمكنه أن يغير اللغة العربية فهي اللغة الرسمية
لافتا إلي أن ما يقال عن هذا التغيير هو كلام مغرض لا حجة له .