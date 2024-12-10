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الجيش الإسرائيلي يصل إلى مشارف العاصمة السورية دمشق

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الثلاثاء، 10-12-2024 10:37 ص

 

عرضت فضائية القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا، حيث أعلنت رويترز عن مصادر أمنية، أن التوغل العسكري الإسرائيلي في سوريا وصل إلى حوالي 25 كيلومترا  إلى الجنوب الغربي من دمشق.

 

وطالب مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة قصي الضحاك الجيش الإسرائيلي بالإنسحاب من الأراضي السورية ودعا إلى وضع حد “للعدوان الإسرائيلي ضد سوريا”.

 

 وشدد مندوب سوريا الدائم في مجلس الأمن على أن "إسرائيل يجب أن تلتزم بقرارات مجلس الأمن الدولي واتفاق فض الاشتباك الموقع في عام 1974"، بحسب وكالة "تاس".

 

وأضاف : "أن سوريا وجهت رسالتين متطابقتين إلى الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي من أجل إدانة الهجمات الإسرائيلية على الأراضي السورية".

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