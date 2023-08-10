الخميس، 10-08-2023
10:31 ص
قررت السلطات في لبنان
والكويت
حظر فيلم باربي
في جميع دور العرض في البلدين لأنه يسيء الى "القيم الأخلاقية".
وكان من المقرر أن يُعرض الفيلم في البلدين في أواخر أغسطس الجاري.
وقال وزير الثقافة اللبنان
ي محمد المرتضى، في تصريح نقلته وكالة الأنباء اللبنان
ية الرسمية الأربعاء، إن فيلم باربي
يتعارض مع "القيم الأخلاقية والإيمانية ومع المبادئ الراسخة في لبنان
" ويروّج للمثلية الجنسية، أو على حد تعبير مرتضى: " يروّج للشذوذ والتحوّل الجنسي ويُسوّق فكرةً بشعةً مؤدّاها رفض وصاية الأب وتوهين دور الأم وتسخيفه والتشكيك بضرورة الزواج وبناء الأسرة، وتصويرهما عائقاً أمام التطوّر الذاتي للفرد لا سيّما للمرأة"، حسب قوله.
من جانبه، اتهم رئيس لجنة الرقابة على الأفلام السينمائية في الكويت
، لافي السبيعي، حسب تصريح نقلته وكالة الأنباء الكويت
ية الرسمية (كونا) الأربعاء، باربي بـ "خدش الآداب العامة" والتحريض على "مخالفة النظام العام والعادات والتقاليد" مشيرا إلى أن الفيلم يدعو إلى "أفكار دخيلة على المجتمع".
وبعد مرور ثلاثة أسابيع فقط من إطلاقه، حقق فيلم "باربي" أكثر من مليار دولار في شباك التذاكر العالمية.
وقال وكيل وزارة الإعلام لشؤون الصحافة والنشر والمطبوعات، رئيس لجنة رقابة الأفلام السينمائية في الكويت
لافي السبيعي إن اللجنة منعت فيلمي (باربي) و(توك تو مي)، من العرض لمخالفتهما الآداب العامة والعادات والتقاليد.
وأكد السبيعي - في تصريح مساء الأربعاء حرص اللجنة على منع كل ما يخدش الآداب العامة أو يحرض على مخالفة النظام العام والعادات والتقاليد ويدعو لأفكار دخيلة على المجتمع .
وأفاد بأن اللجنة - قبل اتخاذها قرارها بإجازة عرض الفيلم - تطلب حذف بعض المشاهد المخلة أما إذا كان يحمل أفكارا لتشجيع سلوك غير مقبول ورسالة من شأنها تشويه القيم السائدة للمجتمع عندها يتم اتخاذ قرار منعه تماما، موضحا أن هذا ينطبق على أي فيلم يتضمن رؤية مختلفة للقيم تتعارض مع رؤية مجتمعنا وعاداتنا .