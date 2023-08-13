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بيان عاجل من الديوان الأميري بشأن الحالة الصحية لأمير الكويت

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أمير الكويت
الأحد، 13-08-2023 12:08 ص

 

نفى الديوان الأميري الكويتي الأخبار التي تم تناقلتها عن تعرض أمير البلاد نواف الأحمد الجابر الصباح لعارض صحي طارئ، مؤكدا أنه "بخير ولله الحمد والمنة ويتمتع بصحة طيبة".

 

وجاء بيان الديوان الأميري الكويتي رداً على ما تناقلته بعض وسائل التواصل الاجتماعي حول العارض الصحي الطارئ، ودخول أمير البلاد على إثره المستشفى، وأكد أنه لا صحة إطلاقا لمثل هذه الأخبار الكاذبة.

 

وأكد الديوان ضرورة توخّي الدقّة في ما يتم تداوله أو نشره من أخبار غير معتمدة من الديوان الأميري وعبر القنوات الرسمية، "سائلاً المولى تعالى أن يديم على حضرة صاحب السمو أمير الكويت حفظه الله ورعاه موفور الصحة والعافية وأن يحفظ سموه من كل مكروه".

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