تركي آل الشيخ يعلن عن 20 جائزة مفاجئة

الأربعاء، 02-12-2020
08:50 م
محمد فضل - متابعات
وجه رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية
، تركي آل الشيخ
،
رسالة للمواطنين والوافدين، بشأن اقتراح المبادرات والأفكار في مجال الترفيه .
وقال آل الشيخ ، في مقطع فيديو نشره على حسابه بتويتر ، إنه
يفتح الفرصة للمواطنين والمواطنات، والمقيمين في البلاد لإرسال مقطع مصور مدته 3 دقائق،
يشرح فيه الشخص فكرة ترفيهية ويكون هو قادرا على تنفيذها.
وأوضح أن الهيئة ستتبنى أهم 20 مبادرة، مع إتاحة الأولوية
للسعوديين والسعوديات ثم المقيمين بالبلاد.
ودعا لأن تكون أفكار المبادرات المرسلة، قابلة للتحقيق على
أرض الواقع، وجديدة، للحفاظ على الوقت.