السعودية تعلن عن حدث هو الأول من نوعه

الأربعاء، 04-11-2020
07:26 م
محمد فضل
تترقب المملكة العربية السعودية
، غدًا الخميس، الإعلان
عن
حدث
هو الأول من نوعه بين الأحداث الرياضي
ة العالمية، التي شهدت استضافة المملكة لها
خلال السنوات الأخيرة.
وكانت المملكة قد استضافت خلال العامين الأخيرين؛ عددًا من
الأحداث الدولية الرياضي
ة الكبرى، تنوعت بين المنافسات والبطولات والسباقات العالمية
المختلفة.
واستطاعت المملكة استضافة أقوى الأحداث الرياضي
ة العالمية؛
كسباقات “فورمولا إي” و”رالي داكار”، وكأس السوبر الإسباني، وكأس السوبر الإيطالي،
والجولة الأوروبية للجولف للسيدات والرجال.
كما استضافت المصارعة الحرة (WWE)، وبطولات التنس الدولية،
وبطولات الفروسية الخاصة بالاتحاد الدولي للفروسية، بالإضافة إلى “كأس السعودية
” الذي
تعدُّ السباق الأغلى قيمة في العالم.
وفي عام 2019 استضافت نزال الدرعية التاريخي في الملاكمة،
وتقدمت المملكة منذ فترة وجيزة، بملف استضافة دورة الألعاب الآسيوية 2030، وكأس آسيا
2027.