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إطلاق تحذيرات شديدة في السعودية

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السعودية تعلن عن حدث هو الأول من نوعه

السعودية
السعودية
 
الأربعاء، 04-11-2020 07:26 م محمد فضل
تترقب المملكة العربية السعودية، غدًا الخميس، الإعلان عن حدث هو الأول من نوعه بين الأحداث الرياضية العالمية، التي شهدت استضافة المملكة لها خلال السنوات الأخيرة.
وكانت المملكة قد استضافت خلال العامين الأخيرين؛ عددًا من الأحداث الدولية الرياضية الكبرى، تنوعت بين المنافسات والبطولات والسباقات العالمية المختلفة.
واستطاعت المملكة استضافة أقوى الأحداث الرياضية العالمية؛ كسباقات “فورمولا إي” و”رالي داكار”، وكأس السوبر الإسباني، وكأس السوبر الإيطالي، والجولة الأوروبية للجولف للسيدات والرجال.
كما استضافت المصارعة الحرة (WWE)، وبطولات التنس الدولية، وبطولات الفروسية الخاصة بالاتحاد الدولي للفروسية، بالإضافة إلى “كأس السعودية” الذي تعدُّ السباق الأغلى قيمة في العالم.
وفي عام 2019 استضافت نزال الدرعية التاريخي في الملاكمة، وتقدمت المملكة منذ فترة وجيزة، بملف استضافة دورة الألعاب الآسيوية 2030، وكأس آسيا 2027.
 

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