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تركي آل الشيخ: «صوت هذه المطربة يجعلني أقول أه»

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تركي آل الشيخ: «صوت هذه المطربة يجعلني أقول أه»

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تركي آل الشيخ
 
الإثنين، 16-11-2020 07:01 م محمد فضل

كشف رئيس هيئة الترفيه السعودية، تركي آل الشيخ في حوار عبر تويتر مع الإعلامي بتال القوس، عن تفاصيل علاقته بولي العهد الأمير محمد بن سلمان، كما تطرق للرياضة والفن وتأثير صوت المطربة المصرية آمال ماهر والمطرب محمد عبده عليه.
وقال تركي آل الشيخ : ولي العهد “شخصية استثنائية تعلمت منه الكثير وفتح فكري لأشياء كثيرة وعلمني وزرع في نفسي حب العمل والطموح والكرم وحب مساعدة الناس ونصرة المظلوم”.
وأضاف: “أنا صرت معالي وعمري 32 سنة ولم أكن من الأسرة الحاكمة أو أحد دعمني غير ربي وثقة سيدي محمد بن سلمان”، وتابع بالقول: “علمني سيدي محمد بن سلمان وقال لي نصا: تركي لا يوصل لك أحد في حاجة وترده، وهذا ما أفعله منذ أكثر من 10 سنوات”.
وبشأن سؤاله عن الفن و”أفضل صوت يطربه”، قال تركي آل الشيخ: “أنا في الوقت الحالي أكثر صوت يلمسني فنياً من رجال محمد عبده ومن النساء آمال ماهر”، وأضاف: “كل الأصوات أحبها… أحب روح وطيبة أحلام وأحب رجولة رابح وأحب وفاء ماجد المهندس وأحب اخوة راشد وأحب جلسة أصيل وأحب احتراف عبدالمجيد، لكن اللي يخليني في الغناء أقول اه في الرجال محمد عبده وفي النساء آمال ماهر… أصوات من كوكب ثاني”، على حد تعبيره.
كما تطرق الحوار إلى الرياضة، وقال تركي آل الشيخ إنه قرر ألا يتدخل في أي شيء في الرياضة السعودية، وأضاف أن كرة القدم في السعودية “زعلت جمهور مني وأنا لا أريد أن يزعل أحد وخسرت أصدقاء بسبب التعصب الكروي ورأيت أن البعد أسلم”.
وتابع بالقول: “حبي للهلال لن يتوقف… اللي بيصدق يصدق واللي مو مصدق هو حر، أنا هلالي في السعودية وأهلي مصري في مصر وألميريا في إسبانيا ومانشستر يونايتد في إنجلترا وروما في إيطاليا”.
 

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