الثلاثاء 30 يوليه 2024
توقيت مصر 07:53 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

تهز المغرب.. وفاة تيك توكر شهيرة أثناء ممارسة الرذيلة في قصر سياسي بارز

"الله أكبر".. لاعب جودو من طاجيكستان يثير ضجة بتصرفه مع منافس إسرائيلي

"بعد استبعادها من الأولمبياد".. طبيب يكشف أسباب زيادة وزن يمنى عياد أثناء نومها

تركيا ترد على تشبيه إسرائيل لأردوغان بصدام: هكذا ستكون نهاية نتنياهو

"حتى الصراصير لن تنجو".. خبير أسلحة إسرائيلي يشرح قدرات سلاح جديد امتلكه حزب الله

منجمة تنبأت بموعد انسحاب بايدن من السباق تكشف هوية الرئيس الأمريكي القادم

بعد الضجة.. حذف الفيديو الرسمي لافتتاح أولمبياد باريس

نجيب ساويرس: ما حدث في افتتاح أولمبياد باريس "سفالة"

أول تعليق من المنتخب على ما فعله زيزو في مباراة أوزبكستان

السعودية.. صاعقة برق تضرب شخصاً أثناء التقاطه فيديو للأمطار

تركيا ترد على تشبيه إسرائيل لأردوغان بصدام: هكذا ستكون نهاية نتنياهو

66a6e24b42360478d64b5317
ا
الإثنين، 29-07-2024 12:40 م


قالت وزارة الخارجية التركية، فجر الاثنين، إن "نهاية رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مرتكب الإبادة في قطاع غزة، ستكون كنهاية النازي أدولف هتلر الذي ارتكب هو الآخر إبادة".

وذكرت وزارة الخارجية عبر منصة "إكس": "كيفما كانت نهاية مرتكب الإبادة الجماعية هتلر، ستكون نهاية مرتكب الإبادة الجماعية نتنياهو".

وأكدت الخارجية أن الإنسانية ستقف إلى جانب الفلسطينيين، وقالت مخاطبة من يستهدفون الشعب الفلسطيني: "لن تستطيعوا إبادتهم".

وأضافت أنه "كما حوسب النازيون مرتكبو الجرائم الجماعية كذلك سيحاسب الذين يسعون لإبادة الفلسطينيين".

وجاءت تصريحات وزارة الخارجية التركية ردا على تصريحات وزير الخارجية الإسرائيلي إسرائيل كاتس، والذي توعد فيها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وقال وزير الخارجية الإسرائيلي عبر منصة "إكس" مساء الأحد: "أردوغان يسير على خطى صدام حسين ويهدد بمهاجمة إسرائيل.. فقط دعه يتذكر ما حدث هناك وكيف انتهى الأمر"، مرفقا صورة للرئيس العراقي الراحل صدام حسين والرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وأفادت وسائل إعلام عبرية مساء الأحد بأن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أدلى بتصريحات ضد تل أبيب وحتى هدد بغزو إسرائيل.

ووفق ما نشرته وسائل إعلام تركية قال أردوغان خلال اجتماعه بمسؤولي حزب العدالة والتنمية في مدينة ريزا شمال شرقي تركيا: "النقطة التي وصلت إليها تركيا في الصناعات الدفاعية لا ينبغي أن تخدع أحدا، فلو كانت تركيا قوية للغاية فلن تتمكن إسرائيل من فعل ما فعلته بفلسطين".

وأضاف: "يجب أن نكون أقوياء للغاية حتى لا تتمكن إسرائيل من فعل هذه الأشياء في فلسطين".

 

وأردف أردوغان قائلا: "تماما كما دخلنا قره باغ (أذربيجان) وكما دخلنا ليبيا قد نفعل الشيء نفسه معهم.. لا يوجد شيء لا نستطيع فعله.. فقط يجب أن نكون أقوياء ومن ثم ماذا نفعل؟.. نقوم بهذه الخطوات".

إقرأ ايضا

الله

"حتى الصراصير لن تنجو".. خبير أسلحة إسرائيلي يشرح قدرات سلاح جديد امتلكه حزب الله

66a66c0042360402064f02ec

منجمة تنبأت بموعد انسحاب بايدن من السباق تكشف هوية الرئيس الأمريكي القادم

66a61b114236041fd42fb4b4

بعد الضجة.. حذف الفيديو الرسمي لافتتاح أولمبياد باريس

أخبار متعلقة

الله

"حتى الصراصير لن تنجو".. خبير أسلحة إسرائيلي يشرح قدرات سلاح جديد امتلكه حزب الله

GTmcaUJXEAAQ2yB

أردوغان يهدد بالتدخل عسكرياً في حرب غزة.. ووزير إسرائيلي يهدده بمصير صدام

2024_7_28_1_14_30_177

مقتل 12 إسرائيلياً في هجوم صاروخي على "مجدل شمس"

Capture

شاهد لحظة انقضاض شاب فلسطيني على جنديين إسرائيليين وقتل أحدهم قبل استشهاده

859626-2002920366

جنرال إسرائيلي يكشف المستور: نحن نُهزم في غزة وبيانات الجيش كاذبة