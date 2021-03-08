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تدمير صاروخ باليستي وطائرة مفخخة استهدفا السعودية

أرشيفية
أرشيفية
 
الإثنين، 08-03-2021 08:08 م محمد فضل
أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، مساء اليوم الاثنين، عن اعتراض و تدمير صاروخ باليستي، وطائرة مسيرة مفخخة أطلقتهما ميليشيا الحوثي نحو خميس مشيط والمنطقة الجنوبية في المملكة العربية السعودية.

وقال التحالف العربي:” نتعامل بحكمة مع التجاوزات، وسنتحرك في إطار القانون الدولي الإنساني”.

وأوضح التحالف، أن المليشيا الحوثية ترتكب أخطاء جسيمة وانتهاكات فضيعة للقانون الدولي الإنساني. وكانت قوات التحالف، قصفت ورش صناعة الصواريخ البالستية وتفخيخ الطائرات المسيرة في ‎صنعاء.
 

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