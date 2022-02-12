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بقيمة 1.9 مليار ريال.. حساب المواطن يعلن إضافة الدفعة 51

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السبت، 12-02-2022 04:42 م

 12‏/2‏/2022
أعلن حساب المواطن السعودي، عن إيداع مخصصات شهر فبراير الجاري بالدفعة 51، بقيمة بلغت 1.9 مليار ريال سعودي، تصرف لـ10.4 مليون مستفيد وتابع بالمملكة، وكذا مخصصات بقيمة 25 مليون ريال تعويضات الدفعات السابقة.

وأشارت الصفحة الرسمية للحساب عبر موقع التدوين العالمي «تويتر»، عن صرف 77% من المستحقين تحصلوا على الدعم، فيما بلغت تكلفة الدفعات حتى الآن 113 مليار ريال، و962 مليون ريال المبالغ المستحقة بالأثر الرجعي.

كيف تغير رقم الآيبان على حساب المواطن؟

أتاح برنامج حساب المواطن، للحصول على الدعم النقدي، 5 خطوات لتغيير رقم الآيبان -IBAN- للمستفيدين عبر الموقع الرسمي للبرنامج، وعن طريق تحميل البرنامج على الهاتف المحمول من خلال الضغط على الرابط التالي:
اضغط هنا
ولتغيير رقم الآيبان للمستفيدين من البرنامج، الدخول على حساب المواطن عبر الرابط التالي:
اضغط هنا
ثم قم بتسجيل الدخول بحسب الطريقة المعتادة من خلال رقم الهوية وكلمة السر، وادخل على القائمة الرئيسية للحساب، ثم ادخل على صفحة تعبئة واستكمال الطلب، وبعدها أدخل بيانات الحساب البنكي المطلوبة، ثم اكتب بيانات حسابك البنكي والذي يبدأ بـ SA ويتكون من ٢٤ رقمًا، وبعدها اضغط حفظ، ثم انتظر وستصلك رسالة بالتحقق من صحة رقم حسابك.

ما هو رقم الآيبان؟

ورقم الآيبان -IBAN- هو رقم الحساب الدولي للبنك، وليس رقم للحساب البنكي، وإنما يعد صيغة جديدة لرقم الحساب البنكي لتسهل التعرُّف عليه دوليًا، ومن ثم تسهيل عمليات التحويلات الدولية.

وبلغت نسبة أرباب الأسر 92%، فيما بلغت نسبة ربَّات الأسر 8%، وبلغت نسبة الرجال المستقلين 56%، فيما بلغت نسبة الإناث المستقلات 44%.
 

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