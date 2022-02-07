أهم الفعاليات المرتقبة في السعودية 2022

الإثنين، 07-02-2022
08:03 م
تستضيف
المملكة العربية السعودية في سنة 2022 مئات الفعاليات الدولية والمؤتمرات
والملتقيات في جميع المجالات على غرار البناء والعقار، الطب والصيدلة، الفنون
والثقافة، التلفيف والتغليف، الفندقة والضيافة، الفلاحة، الحديد والصلب، تكنولوجيا
المعلومات، الديكور وغيرها الكثير. تهدف السعودية من خلال تنظيم واستضافة هذه
الفعاليات الى تعزيز حضورها الدولي القوي والاستفادة من اخر تطورات المشاريع
والتقنيات لتوظيفها محليا وتعزيز التبادل والتعاون بين أصحاب المشاريع ورجال
الأعمال السعوديين ونظرائهم من الدول الأخرى.
تمنح استضافة
المؤتمرات الدولية المملكة العربية السعودية الأفضلية والأسبقية في الحصول على آخر
مستجدات التكنولوجيا وإبرام صفقات هامة لدفع الاقتصاد السعودي والوصول الى رؤية
المملكة 2030. ينتظر أصحاب المشاريع والشركات الناشئة في السعودية وخارجها هذه
الفرصة بفارغ الصبر لإبراز منتجاتهم وخدماتهم وعرضها على المستوى الدولي لدخول
أسواق جديدة. أغلب الفعاليات ستقام في مدينة الرياض وهو ما يتطلب ايجار سيارات
للتنقل والوصول الى مقرات المؤتمرات
خاصة للقادمين من خارج السعودية، لأن التكلفة ستكون رخيصة والتنقل سيكون أكثر
راحة. نستعرض لكم فيما يلي أبرز الفعاليات المنتظرة في المملكة لسنة 2022.
معارض البلاستيك والبتروكيماويات 21-24 فبراير 2022:
تهدف المعارض
السعودية للبلاستيك والبتروكيماويات 2022 إلى زيادة الوعي بالاستدامة كمفهوم صناعي
مهم، من خلال الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية، التي تلعب دورًا رئيسيًا في
حماية مستقبل الأجيال اللاحقة. تعرض المعارض أحدث التقنيات في قطاعي البلاستيك
والبتروكيماويات، والتي تستمر في جذب الدعم الحكومي والاعتراف بالدور الرئيسي الذي
تلعبه في تنويع مصادر الدخل بالدولة ودفع الاقتصاد الوطني إلى الأمام.
معرض السعودية للطباعة والتغليف 21-24 فبراير 2022:
يقدم معرض
السعودية للطباعة والتغليف أحدث الاتجاهات والتقنيات والعمليات الناشئة في مجال
التعبئة والتغليف والطباعة. تسعى المنصة إلى الوصول إلى أسواق جديدة وعملاء في
جميع أنحاء العالم وعرض المنتجات التي يمكن أن تكون بمثابة معيار للتنمية الصناعية
في المملكة في محاولة لتنويع اقتصادها. يجمع المعرض بين الأفكار الجديدة وسير
العمل المتطور والتطبيقات الرائدة من الشركات الدولية والمحلية الرائدة لإعادة
تعريف مستقبل التعبئة والتغليف والطباعة.
يشمل الملف
الشخصي للمعرض أجهزة ما قبل الطباعة، برامج ما قبل الطباعة، معدات التدقيق، معدات
المطابع، آلات القطع والطي، آلات التجليد، آلات الخياطة، آلات التصفيح، ورق
ومستلزمات الطباعة، خدمات التصميم والطباعة، شركات المطابع، الشاشة الحريرية
الطباعة، صنع اللافتات، طابعات الملصقات الكبيرة الحجم، الطباعة الرقمية المباشرة
وتكنولوجيا طلاء الأشعة فوق البنفسجية.
فوديكس السعودية 28 فبراير - 3 مارس 2022:
المعرض عبارة
عن منصة أعمال 100٪ مخصصة لسوق الأغذية والمشروبات في المملكة العربية السعودية.
فوديكس السعودية هو المعرض التجاري الدولي الرائد في المملكة العربية السعودية
100٪ المخصص لصناعة الطعام والشراب. يعرض المعرض كل عام أكثر من 600 علامة تجارية
عارضة من جميع أنحاء العالم. ستتاح الفرصة للمشترين السعوديين من قطاعات توزيع
المواد الغذائية وتجارة التجزئة والتصنيع والضيافة للحصول على منتجات من أكثر من
50 دولة، والتداول مع العارضين الذين يعرضون مجموعة واسعة من العروض العالمية
لمنتجات وحلول الأطعمة والمشروبات. بالإضافة إلى ذلك، يضم المعرض مسابقة
"صالون كولينير"، وهي مسابقة للطهاة المحترفين أقرتها الجمعية العالمية
لجمعيات الشيفات، وطاولة الطهاة السعوديين، وجمعية الطهاة السعوديين، والتي تعرض مهارات
ومواهب الطهاة المتنافسين من العديد من الفنادق والمطاعم الرائدة.
سيعرض
العارضون في فوديكس السعودية أحدث المنتجات والخدمات المتقدمة بما في ذلك الأطعمة
الصحية والمكونات وتقنيات المعالجة والتعبئة والتغليف ومنتجات المطاعم والمقاهي
والشاي والقهوة وأنواع مختلفة من المواد الغذائية وأنواع مختلفة من المشروبات
والمخابز وشركة تموين المنتجات، المشروبات الباردة، الحلويات، الأطعمة الجاهزة،
منتجات الألبان، أطعمة الحمية، المنتجات الغذائية الطازجة المنتجة، الأطعمة
الذواقة ومنتجات البقالة.
المعرض الدولي للافتات الرقمية 10-11 مارس 2022:
باعتباره أفضل
وأشمل معرض للافتات الرقمية، كان معرض IDSE يحظى باهتمام كبير من المعلنين وشركات
التسويق لسنوات حتى الآن. من خلال إنشاء مجال فريد ومنصة للابتكارات والتقنيات
المتقدمة وفرص الأعمال التي لا تضاهى للشركات والعملاء المحتملين من جميع أنحاء
العالم، تمكن معرض IDSE من إنشاء إرث منقطع النظير في اللافتات الرقمية الدولية.
من المؤكد أن
المعرض القادم في المملكة العربية السعودية سيصبح فصلًا مثيرًا للإعجاب يضمن أن
يترك العارضين والزوار في حالة ذهول من الفرص التجارية الوفيرة. من خلال العمل
الجاد للجمع بين المبتكرين وخبراء التكنولوجيا من جميع أنحاء العالم، فإن المعرض
هو المكان المناسب للتواجد فيه للعثور على الشكل الذي سيبدو عليه مستقبل صناعة
اللافتات من خلال العروض الرقمية المبتكرة ومنصات الاتصال التفاعلية للعملاء من
مختلف قطاعات الصناعة.
5. معرض الخمسة الكبار السعودية:
معرض الخمسة
الكبار هو حدث حصري يركز على منتجات البناء ومواد ومعدات البناء وتصميمات البناء
وكل ما يرتبط بالبناء والتشييد. إنها منصة ضخمة تعرض منتجات إنشائية ذات جودة
عالية ومبتكرة، كما تنظم ندوات ومؤتمرات وورش عمل. المنصة مفتوحة أيضًا للأحداث
التعليمية وتخلق فرصًا وإمكانيات ممتازة للتسويق والرعاية. وهي أيضًا واحدة من تلك
الأحداث التي تركز على التطوير المهني للحضور.
إدارة المرافق إكسبو السعودية 28-31 مارس 2022:
معرض إدارة
المرافق اكسبو هو المعرض الوحيد في المملكة المخصص لصناعة إدارة المرافق. وسيجمع
الحدث، الذي يضم ورش عمل معتمدة، صانعي القرار الرئيسيين للتواصل وسيوفر لجميع
المشاركين فرصًا رائعة لتطوير الأعمال.
إدارة المرافق
إكسبو السعودية هو المعرض والمؤتمر الجديد في البلاد المخصص لإدارة المرافق
والتنظيف وصناعات إدارة النفايات. مع وجود مشاريع بنية تحتية كبرى جديدة، ومعدلات
أعلى للاستعانة بمصادر خارجية مقرونة بخطط تنظيمية طموحة، فإن سوق خدمات إدارة
المرافق في المملكة العربية السعودية يتطور بسرعة. مع زيادة مستويات الوعي، لا
سيما في القطاع الحكومي، من المتوقع أن تنمو الصناعة في المملكة العربية السعودية
بمعدل مذهل.
معرض التنظيف السعودي 28-31 مارس 2022:
معرض التنظيف
السعودي هو المعرض الوحيد في المملكة المخصص لصناعة إدارة المرافق. وسيجمع الحدث،
الذي يضم ورش عمل معتمدة، صانعي القرار الرئيسيين للتواصل وسيوفر لجميع المشاركين
فرصًا رائعة لتطوير الأعمال.
مع الزيادة
السريعة في عدد السكان ومع ظهور التطورات الضخمة على الإنترنت، يكتسب الطلب
المتزايد على حلول التنظيف زخمًا سريعًا في المملكة العربية السعودية. تتوفر الآن
فرص كبيرة لمصنعي وموزعي معدات التنظيف والمواد الكيميائية ومنتجات النظافة لتوليد
أعمال في هذا السوق المربح. وسيستقطب الحدث جميع المشترين الرئيسيين وصناع القرار
من أكبر الموزعين، بالإضافة إلى المستخدمين النهائيين من القطاعات التالية:
القطاعات الحكومية والضيافة والتجزئة والرعاية الصحية والطيران والرياضة والتعليم.
معرض الحجر والأسطح 28-31 مارس 2022:
معرض الحجر
والأسطح هو الحدث الوحيد في المملكة المخصص لصناعة الأحجار الطبيعية وتصميم
الأسطح. يقدم معرض الحجر والأسطح فرصة لا تقدر بثمن للموردين الدوليين والمحليين
للحجر والرخام والسيراميك ومنتجات وحلول تصميم الأسطح للتواصل مع المشترين
الرئيسيين وصناع القرار المسؤولين عن مشاريع البناء النشطة في المملكة العربية
السعودية بمليارات الدولارات.
يعرض هذا
الحدث منتجات مثل جميع أنواع الحجر (الجرانيت والرخام والسيراميك والاصطناعية وما
إلى ذلك)، الطلاء الزخرفي، أغطية الجص، أغطية النسيج، التصميم الداخلي للحجر
النهائي، العناصر الفنية، تكنولوجيا التثبيت والآلات، معدات تلميع السيارات،
الأدوات، مهارات البناء، التنظيف والتطبيق، الزجاج المعماري، بلاط المطبخ والحمام
وما إلى ذلك في الهندسة المعمارية والتصميم، الحمامات والمطبخ، المنتجات الصناعية.