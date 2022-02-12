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وزير الموارد البشرية يفتتح مؤتمر "الابتكار ومستقبل العمل الحكومي"

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وزير الموارد البشرية
Native
Teads
السبت، 12-02-2022 01:51 ص

افتتح معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي اليوم (الأربعاء)، مؤتمر "الابتكار ومستقبل العمل الحكومي"، والذي ينظمه معهد الإدارة العامة بفندق الهيلتون بمدينة الرياض، بهدف استشراف المستقبل وتحفيز ثقافة الابتكار في ممارسة العمل الحكومي.
وقال وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي: "لقد أصبح الابتكار اليوم ضرورة وليس خياراً للمنظمات لمواكبة المتغيرات ومواصلة النمو والتطور؛ لتظل قادرة على المنافسة في هذا العصر المتصف بسرعة التغيرات والتحولات وانفتاح الأسواق والتطور المستمر للتكنولوجيا".
وأضاف الراجحي خلال كلمته في افتتاح مؤتمر الابتكار ومستقبل العمل الحكومي أن: "الجهات الحكومية تتجه بشكل مستمر نحو تبني المفاهيم والممارسات الحديثة في الابتكار لتحسين بيئة العمل الحكومي وتطوير الخدمات التي تعمل على تقديمها للمستفيدين".
وأشار وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إلى أن الرؤية ارتكزت بشكل رئيسي على الابتكار كأداة للوصول لمستهدفات برامجها ومبادراتها ومشاريعها النوعية، وتمثل رؤية المملكة ٢٠٣٠ حجر الأساس الذي سيؤهلها للتأثير وتحقيق الريادة في مشهد الابتكار العالمي.
وذكر الراجحي أن حكومة المملكة تؤلي الابتكار اهتماما كبيرا في سبيل تعزيز مكانة المملكة وقدرتها التنافسية في المشهد العالمي المستقبلي، وذلك من خلال بناء نظام أيكولوجي للابتكار يتميز بالديناميكية والكفاءة.
وبين وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أنه تم إطلاق برنامج تنمية القدرات البشرية كأحد البرامج المستحدثة لرؤية المملكة ٢٠٣٠، وذلك لتطوير قدرات جميع مواطني المملكة؛ وتحضيرهم للمستقبل واغتنام الفرص التي توفرها الاحتياجات المتجددة والمتسارعة، على المستويين المحلي والعالمي.
ومن جهته، أوضح معالي مدير معهد الإدارة العامة الدكتور بندر السجان أن المؤتمر يشارك فيه أكثر من (35) متحدثاً من الخبراء المحليين والدوليين، وممثلين من الجهات والشركات الرائدة في مجال الابتكار لعرض تجاربهم وأفكارهم. 
وأضاف أن المؤتمر سيقدم توصيات تسهم في تطوير فرص الابتكار في العمل الحكومي، في ظل الواقع التنموي والاقتصادي الذي نشهده، بما يعزز تطور الإدارة في المملكة، وتحسين مستوى الأداء وزيادة الإنتاجية ورفع مستوى الجودة ودعم تكامل الابتكار في أساليب العمل، والإسهام في الدفع بمسيرة التنمية الإدارية قدماً، تحقيقاً لتطلعات قيادتنا الرشيدة، وذلك من خلال إدارة حكومية متطورة وفاعلة، تستثمر موارد الدولة المادية، والبشرية بالشكل الأمثل، بما يعود على الوطن والمواطن بالنفع والفائدة.
 يذكر أن معهد الإدارة العامة ينظم هذه الفعالية المهمة انطلاقًا من دوره كرائد وشريك متميز في دعم التنمية الإدارية، ومواكبة للتوجهات العالمية في الابتكار الحكومي، إذ يهدف المؤتمر إلى استشراف المستقبل وتحفيز ثقافة الابتكار في ممارسة العمل الحكومي.


 

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