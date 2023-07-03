بعد الغضب الإسلامي.. بيان مفاجئ من السويد تعليقًا على واقعة حرق القرآن





أدانت الحكومة السويدية إحراق رجل عراقي يقيم في السويد نسخة من المصحف أمام مسجد ستوكهولم الرئيسي، مشيرة إلى إن "ما قام به عمل معادي للإسلام".

وجاء البيان السويدي مساء أمس الأحد، في موقف أتى بعد ساعات قليلة من دعوة منظّمة التعاون الإسلامي، خلال اجتماعها في جدّة، أعضاءها لاتّخاذ إجراءات لمنع تكرار أفعال مماثلة. حسب "أ ف ب".

وقالت الخارجية السويدية في بيان إنّ "الحكومة تتفهم بالكامل أن الأعمال المعادية للإسلام التي يرتكبها أفراد خلال تظاهرات في السويد يمكن أن تكون مسيئة للمسلمين".

وأضافت الوزارة: "إنّنا ندين بشدّة هذه الأعمال التي لا تعكس بأيّ حال من الأحوال آراء الحكومة السويدية"، مذكّرة في الوقت نفسه بأنّ حرية التعبير حقّ محميّ دستورياً في السويد.