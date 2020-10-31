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بعد الزلزال.. تسونامي جزئي يضرب تركيا

ارشيفية
ارشيفية
 
السبت، 31-10-2020 09:44 ص متابعات- الدويني فولي
تسبب الزلزال الذي ضرب منطقة ولاية أزمير الواقعة علي الساحل الغربي لتركيا في حدوث موجات مد عاتية جزئية " تسونامي ".
و أعلنت وزارة الدفاع التركية عن تشكيل خلية أزمة وتم تكليف مروحيتين بالمشاركة في عمليات البحث و الإنقاذ ، حيث أعلنت إدارة الطوارئ ومكافحة الكوارث التركية عن مقتل 4 أشخاص بينهم غريق بسبب منسوب مياه بحر إيجه ، إلي جانب سقوط 152 جريح .
جدير بالذكر أن زلزال بقوة 6.6 درجة صرب ساحل البلاد المطل علي بحر إيجه ، حسبما أعلنت إدارة الكوارث و الطوارئ التركية ، فيما قال مركز الرصد الزلزالي الأمريكي أن قوة الزلزال بلعت 7 درجات ، و شعر بالزلزال سكان اسطنبول و أزمير و أثينا و جزيرة كريت في اليونان   
 

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