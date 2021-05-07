السبت 08 مايو 2021
توقيت مصر 12:14 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

رد مفاجيء من أردوغان على عودة العلاقات مع مصر

النيابة تكشف مفاجأة صادمة عن سبب ذبح رجل لأطفاله الـ6 وزوجته

السعودية تصدر بيانًا بشأن القرارات الإسرائيلية الجديدة

صور تقشعر لها الأبدان.. ترك أطفاله في السيارة حتى ماتوا اختناقًا

شيخ الأزهر: يجوز للمرأة السفر دون محرم لهذا السبب

ذكري البيعة الرابعة لولي العهد..هاشتاج يجتاح تويتر

التحالف يحبط محاولة حوثية لاستهداف خميس مشيط

الهند تسجل رقم قياسي جديد في الإصابات بفيروس " كورونا"

بايدن يدافع عن خطته للإنقاذ بعد هذا الأمر

الصحة العالمية تحذر دول أخري من مصير الهند

ADS
 

بشرى أمريكية سارة عن موعد انتهاء فيروس كورونا

ارشيفية
ارشيفية
Native
الجمعة، 07-05-2021 12:46 م متابعات- أمينة عبد العال
قالت مديرة المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها الدكتورة روشيل والينسكي في تصريح إيجابي " لم نخرج من المأزق بعد لكننا قد نكون قريبين جدا " .

و أضافت في تصريحات صحفية : " بعض السيناريوهات، التي درستها الوكالة، توقعت انخفاضا حادا في حالات الإصابة الجديدة بحلول يوليو 2021، موضحة أن "النماذج، التي كانت ذات يوم تقدم أخبارا قاتمة حقا، تقدم الآن أسبابا تجعلنا متفائلين للغاية فيما قد يأتي به الصيف، لكن الوصول إلى حياة قريبة إلى أجواء ما قبل الجائحة، يشترط استمرار حملة التطعيمات، والتزام السكان باحتياطات الصحة العامة الأساسية، حسبما نشرت " سكاي نيوز".

جدير بالذكر أن الولايات المتحدة تسجل يوميا حوالي 49 ألف حالة إصابة جديدة والوفيات تتجاوز 700 حالة يوميا .
 

إقرأ ايضا

saudi-172019-001_0

السعودية تصدر بيانًا بشأن القرارات الإسرائيلية الجديدة

بن سلمان

ذكري البيعة الرابعة لولي العهد..هاشتاج يجتاح تويتر

ارشيفية

التحالف يحبط محاولة حوثية لاستهداف خميس مشيط

أخبار متعلقة

45873568356856385638

قرار عاجل من السعودية بخصوص المعتمرين القادمين من خارج المملكة

ارشيفية

إجراءات عاجلة من موريتانيا لمواجهة السلالة المتحورة من " كورونا"

5bb195f4-ae5f-4cce-941f-2186d5b08e53

20 مليون مصاب و220 ألف وفاة.. كورونا يحرق الهند

ارشيفية

إغلاق 33 مسجدًا في السعودية في 7 مناطق لهذه الأسباب

ارشيفية

رصد حالات إصابة بالمتحور الهندي في دولة عربية

زعيم كوريا الشمالية

كوريا الشمالية: واشنطن تستخدم الدبلوماسية وتخفي ورائها عدوانية