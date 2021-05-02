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كوريا الشمالية: واشنطن تستخدم الدبلوماسية وتخفي ورائها عدوانية

زعيم كوريا الشمالية
زعيم كوريا الشمالية
 
الأحد، 02-05-2021 10:53 ص متابعات- أمينة عبد العال
أكدت كوريا الشمالية أن واشنطن تستخدم الدبلوماسية كـ " لافتة كاذبة " تخفي ورائها نواياها العدوانية مؤكدة أن رفضها التفاوض مع الولايات المتحدة يأتي بعد إعلان البيت الأبيض تأييده انتهاج مقاربة دبلوماسية واقعية لإقناع نظام كيم جونج أون بالتخلي عن سلاحه النووي .
وأضارت وزارة الخارجية الكورية الشمالية في بيان لها أن الدبلوماسية تمثل بالنسبة للولايات المتحدة لافتة كاذبة تهدف إلي التغطية علي أعمالها العدوانية ، محذرة من أن الرئيس الأمريكي جو بايدن ارتكب خطأ كبير باعتماد موقف عفا عليه الزمن تجاه بيونج يانج ، حسبما نشرت وكالة الأنباء الرسمية في كوريا الشمالية .
كما اتهمت الخارجية في بيان أخر للوكالة الرئيس الأمريكي بإهانة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون لافتة إلي أنه تم تحذير الولايات المتحدة بما يكفي لتفهم أنها ستتأذي إذا ما استفزتنا " .
جدير بالذكر أن بايدن قال في خطابه في الكونجرس الأربعاء الماضي أنه سيستخدم الدبلوماسية بالتوازي مع الردع الشديد لاحتواء طموحات بيونج يانج النووية .
 

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