الأحد، 24-01-2021
09:26 ص
متابعات- أمينة عبد العال
أكد السناتور ، جون
كورنين ، العضو البارز في مجلس الشيوخ
الأمريكي ، أن محاكمة الرئيس السابق دونالد
ترامب
، في المجلس للمرة الثانية قد تؤدي إلي محاكمة رؤساء ديمقراطيين سابقين إذا
استعاد الجمهوريين السيطرة علي المجلس بعد عامين .
و قال السناتور في
تغريدته التي وجهها لزعيم الأغلبية الديمقراطية بالمجلس ، تشاك شومر :" إذا كانت مساءلة ومحاكمة رؤساء سابقين فكرة
جيدة، فماذا عن الرؤساء الديمقراطيين السابقين عندما يستعيد الجمهوريون الأغلبية في
2022؟ فكر في الأمر ودعنا نفعل ما في صالح البلاد".
جدير
بالذكر أن الديمقراطيون يحظون حاليا بأغلبية بسيطة في مجلسي النواب والشيوخ بالكونجرس
،
فيما يعارض عدد من الأعضاء الجمهوريين محاكمة ترامب
التي قد يترتب عليها منعه من
الترشح للرئاسة مجددا .