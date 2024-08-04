بسبب الأمطار الغزيرة.. انهيار جسر في السعودية وسقوط ضحايا





علق أمين منطقة جازان بالمملكة العربية السعودية، المهندس يحيى الغزواني، على انهيار جسر "رديس" في جازان بسبب الأمطار الغزيرة.

وقال الغزواني خلال مداخلة هاتفية بقناة "الإخبارية"، إن الحالة المطرية كانت قوية واستثنائية، مشيرا إلى أن الكوبري الرابط بين محافظتي أبو عريش وصبيا بجازان انهار نتيجة كمية وقوة السيول.

وأوضح أن الجسر المنهار في جازان يتبع لوزارة النقل.

الجدير بالذكر انهار جزء من الجسر الرابط بين محافظة أبو عريش ومحافظة صبيا بجازان، ونتج عنه وفاة واحدة وعدد من الإصابات تم نقلهم من خلال الفرق الإسعافية.