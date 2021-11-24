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بايدن يقع في موقف محرج بسبب زلى لسان في خطابه بالبيت الأبيض

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الأربعاء، 24-11-2021 11:28 ص
وقع الرئيس الأميركي، جو بايدن، في موقف محرج، بينما كان يلقي خطابا اقتصاديا في البيت الأبيض.
وظهر أن بايدن كان متمسكا بالنص المكتوب له، حتى أنه قال في ختام الخطاب “نهاية الاقتباس”، أي الكلمة التي كتبها مساعدوه في نهاية الخطاب، وما كان من المفترض أن يتلوها بايدن.
وتلا الرئيس الأميركي هذا الخطاب قبل مغادرته البيت الأبيض لقضاء عيد الشكر، وحاول بايدن خلال الخطاب تطمين مواطنيه بشأن قضايا عدة مثل أسعار الوقود وهدايا العطة، كما تطرق إلى مسألة سلاسل التوريد. بحسب موقع “سكاي نيوز”
ولم يكن الرئيس بايدن يقرأ عن الورق بل كان يثبت وجهه على الكاميرا، لكن بيدو أنه كان يقرأ عن القارئ الآلي “أوتوكيو”.
وكان بايدن يقول: “بالمناسبة، ربما سمعتم الرئيس التنفيذي لشركة وول مارت بالأمس عندما تحدث عن الخطوات التي اتخذناها”.
وأضاف: “أنا اقتبس. إن الجمع بين عمل المؤسسة الخاصة والحكومة معا كان ناجحا حقيقة”.
وتابع بايدن قائلاً: “خلال مسار الإنتاج هناك الكثير من الابتكار، وبسبب الإجراءات التي اتخذناها بدأت الأمور تتغير”، ثم قال: “نهاية الاقتباس”.
 

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