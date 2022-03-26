«بايدن» يقع في زلة لسان تكشف أمرًا خطيرًا وبيان عاجل من البيت الأبيض

السبت، 26-03-2022
11:04 ص
وقع الرئيس الأميركي، جو بايدن
، في خطأ جديد أثناء الإدلاء
بتصريحات عن أوكرانيا.
وحسب "سكاي نيوز" بدا أن الرئيس بايدن
ارتكب زلة
لسان عندما قال في كلمة ألقاها أمام قوات أمريكية في بولندا، عبارة توحي بأنه سيرسل
جنودا إلى داخل أوكرانيا، التي تشهد حربا مع الجيش الروسي.
وأضاف مخاطبا الجنود: "سترون عندما تكونون هناك، وبعضكم
كان هناك، نساءً وشبانا يقفون في منتصف (الطريق) وأمام الدبابة الملعونة، يقولون لن
نغادر (...)".
وفُهم من عبارة: "عندما ستكون هناك" أنه سيتم نشر
قوات في أوكرانيا. لكن الإدارة الأمريكية أكدت في وقت لاحق أنه لا يوجد تغيير في موقف
إدارة بايدن
.
وقال متحدث باسم البيت الأبيض لشبكة "فوكس نيوز":
"لقد أوضح الرئيس بأنه لن نُرسل قوات أميركية إلى أوكرانيا، وليس هناك تغيير في
هذا الموقف".