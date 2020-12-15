الثلاثاء، 15-12-2020
01:44 م
متابعات- أمينة عبد العال
بعث الرئيس الروسي
فلادمير بوتين
، الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن
بفوزه
في الانتخابات الرئاسية الأمريكية والتي تم إجرائها في الثالث من شهر نوفمبر ،
قائلا فيها :" من جهتي مستعد للتفاعل و التواصل معكم " .
وقال بوتين
في رسالته أنه يتمني له التوفيق في مهامه لافتا إلي أن روسيا
والولايات المتحدة الأمريكية تتحملان مسئولية خاصة في الحفاظ علي الأمن والاستقرار
العالميين و أنهما قادرتان رغم الاختلافات علي حل العديد من القضايا والتحديات
التي يصطدم بها العالم الآن .
و أشار بوتين
إلي أنه اعتبارا لذلك فإن التعاون الروسي الأمريكي الذي يستند
إلي مبدأ التساوي في الحقوق و الاحترام المتبادل بإمكانه أن يستجيب لتطلعات شعبي
البلدين و المجتمع الدولي عموما .