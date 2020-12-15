الثلاثاء 15 ديسمبر 2020
توقيت مصر 15:29 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

" بايدن " يوجه رسالة قاسية لـ" ترامب "

ممرضة تستدرج طبيبها لشقتها ثم كانت الصدمة بعد خلع ملابسهما

بعد مشادات .. الغانم رئيس لمجلس الأمة الكويتي

بوتين في برقية لـ"بايدن " : مستعد للتواصل معكم

ضربة لـ رمضان صبحي وشريف إكرامي من بيراميدز قبل مواجهة الزمالك

بشرى.. ملايين الريالات لمن يفوز في مسابقة الملك سلمان

«شوبير»: حسن شحاتة رفض ضغوط مبارك ونجليه من أجل «ميدو»

أغرب جريمة.. تفاصيل مقتل فتاة على يد عمها والسبب صادم

كاهن وفتاة داخل مكتبه.. فيديو غير أخلاقي يهز العراق

أول تعليق من تركي آل الشيخ على «إعفائه من منصبه»

ADS
 

بوتين في برقية لـ"بايدن " : مستعد للتواصل معكم

بوتين و بايدن
بوتين و بايدن
 
الثلاثاء، 15-12-2020 01:44 م متابعات- أمينة عبد العال
بعث الرئيس الروسي فلادمير بوتين ، الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن بفوزه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية والتي تم إجرائها في الثالث من شهر نوفمبر ، قائلا فيها :" من جهتي مستعد للتفاعل و التواصل معكم " .
وقال بوتين في رسالته أنه يتمني له التوفيق في مهامه لافتا إلي أن روسيا والولايات المتحدة الأمريكية تتحملان مسئولية خاصة في الحفاظ علي الأمن والاستقرار العالميين و أنهما قادرتان رغم الاختلافات علي حل العديد من القضايا والتحديات التي يصطدم بها العالم الآن .
و أشار بوتين إلي أنه اعتبارا لذلك فإن التعاون الروسي الأمريكي الذي يستند إلي مبدأ التساوي في الحقوق و الاحترام المتبادل بإمكانه أن يستجيب لتطلعات شعبي البلدين و المجتمع الدولي عموما .
 

إقرأ ايضا

بايدن

" بايدن " يوجه رسالة قاسية لـ" ترامب "

مرزوق الغانم

بعد مشادات .. الغانم رئيس لمجلس الأمة الكويتي

الملك سلمان بن عبدالعزيز

بشرى.. ملايين الريالات لمن يفوز في مسابقة الملك سلمان

أخبار متعلقة

ترامب

ترامب يثير ضجة في الولايات المتحدة لإقالته هذا الوزير

سلاح "يوم القيامة "

شاهد.. اختبار روسيا لسلاح "يوم القيامة "

تمساح هتلر

روسيا تخلد تمساح هتلر.. بهذه الطريقة

ترامب و بايدن

للمرة الثانية .. " بايدن " يتفوق علي "ترامب " و يخطف منه هذا اللقب

رئيس الشيشان

الولايات المتحدة تفرض عقوبات صارمة علي رئيس الشيشان لهذا السبب

ترامب

صدمة جديدة لـ " ترامب " من بنسلفانيا