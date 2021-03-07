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بابا الفاتيكان يلقي موعظة الأحد في الموصل

بابا الفاتيكان
بابا الفاتيكان
 
الأحد، 07-03-2021 12:35 م متابعات- أمينة عبد العال
يلقي بابا الكنيسة الكاثوليكية ، البابا فرانسيس ، كلمة تاريخية اليوم الأحد في مدينة الموصل المعقل السابق لتنظيم " داعش" شمال العراق .
و يقدم البابا فرانسيس كلمته وسط الحطام في منطقة دمرتها الحرب الضاربة التي دارت علي مدار سنوات بين القوات العراقية ومسلحو التنظيم الإرهابي ، حسبما نشرت " سكاي نيوز " .
جدير بالذكر أن البابا فرانسيس اختار الموصل لتكون وجهته خلال زيارته التاريخية إلي العراق التي بدأت أول أمس الجمعة وتستمر لمدة 4 أيام ، وكان قد زار أمس السبت مدينة النجف والتقي بالمرجع الشيعي الأعلي في العراق علي السيستاني  و زار منطقة رأس النبي إبراهيم كما ترأس قداس كاتدرائية القديس يوسف للكلدان بالعاصمة بغداد .  
 

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