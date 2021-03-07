بابا الفاتيكان يلقي موعظة الأحد في الموصل

الأحد، 07-03-2021
12:35 م
متابعات- أمينة عبد العال
يلقي بابا الكنيسة الكاثوليكية ، البابا فرانسيس
، كلمة تاريخية اليوم
الأحد في مدينة الموصل
المعقل السابق لتنظيم " داعش" شمال العراق
.
و يقدم البابا فرانسيس
كلمته وسط الحطام في منطقة دمرتها الحرب الضاربة
التي دارت علي مدار سنوات بين القوات العراق
ية ومسلحو التنظيم الإرهابي ، حسبما
نشرت " سكاي نيوز " .
جدير بالذكر أن البابا فرانسيس
اختار الموصل
لتكون وجهته خلال زيارته
التاريخية إلي العراق
التي بدأت أول أمس الجمعة وتستمر لمدة 4 أيام ، وكان قد زار
أمس السبت مدينة النجف والتقي بالمرجع الشيعي الأعلي في العراق
علي السيستاني و زار منطقة رأس النبي إبراهيم كما ترأس قداس
كاتدرائية القديس يوسف للكلدان بالعاصمة بغداد .