الإثنين 27 سبتمبر 2021
توقيت مصر 16:44 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

السيسي يحرج وزير الري على الهواء: كنت فين ودا بيحصل؟

طليق موديل روز يفتح النار عليها: شوهتي سمعة السعوديين

الملك سلمان يصدر أمرًا ملكيًا عاجلًا

فنانة شهيرة تستعرض أنوثتها: «أحلى من جسمي مفيش.. نار ودمار شامل»

صافنياز تصدم متابعيها بالظهور دون ملابس وتغطي منطقة حساسة فقط

رد دار الإفتاء على تصريحات والد حلا شيحة الغريبة بشأن الحجاب

وائل جمعة يفجر مفاجأة: هذا اللاعب رفض تمثيل منتخب مصر

السيسي يعلن وقف الدعم فورًا عن هذه الفئة (فيديو)

شوبير يكشف حقيقة منع أفشة ومحمد شريف من الانضمام لمعسكر المنتخب

وفاة وكيل نيابة أثناء شهر العسل تاركًا منشورًا مثيرًا

ADS
 

الملك سلمان يصدر أمرًا ملكيًا عاجلًا

000_1F953D-e1554032429251
الملك سلمان
Native
الإثنين، 27-09-2021 02:13 م

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أمرًا ملكيًا عاجلًا بشأن إجازة تملك الأراضي ضمن المخطط الصناعي رقم ( 1/697 ) المنطقة ( ج ) المعتمد من أمانة المنطقة الشرقية.
وحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس"، كان الصك قد دُرس لدى فريق العمل الدائم في وزارة العدل المشكل بأمر سامٍ كريم للنظر في تضرر أصحاب الشأن من إيقاف صكوك أراضيهم أو إلغائها.
وأسهمت جهود فريق العمل في إنهاء دراسة عدد من الصكوك، ورفع التوصيات في شأنها.
وتأتي هذه المعالجات في إطار رفع الضرر عن حسني النية، مع عدم الإخلال بالإجراءات النظامية التي تتخذها الجهات المختصة حيال محاسبة المتورطين في إصدار الصكوك المخالفة.
 

إقرأ ايضا

1597488625879012

إثيوبيا تعلن غلق سفارتها في مصر وتكشف السبب

2019_4_8_1_23_36_470

السعودية تعلن إحباط هجومًا جويًا وإسقاط طائرة مفخخة

1049533522_0_144_3071_1806_1000x541_80_0_0_a77213f0c66f2221f9ffc207c454e15d

إثيوبيا توجه رسالة شديدة اللهجة: لن نخضع للضغوطات

أخبار متعلقة

1047287530_0_0_2500_1352_1000x541_80_0_0_1e359110ca08b3ca1ddbb4a30f53b9bc

ظهور نادر لـ الملك سلمان بـ«البدلة» على تويتر

download

السعودية تتصدى لهجوم صاروخي على جازان

resize1631784161032

بيان من الديوان الملكي ينعى والدة الأمير عبدالعزيز بن عبدالرحمن

اعدام-مصري-في-السعودية

السعودية تعلن تنفيذ القتل قصاصًا في مصري ارتكب جريمة بشعة

Capture

بأمر ملكي.. القتل قصاصًا ليمني ارتكب جريمة بشعة في جدة

AD0BA3FA-D981-485F-A50B-8635E8E0BD20

المتحدث باسم البنتاغون: كنا نود لقاء ولي العهد السعودي لكن ما حدث لم نتوقعه