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الملك سلمان يصدر أمرًا ملكيًا جديدًا

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الملك سلمان يصدر أمرًا ملكيًا جديدًا

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الملك سلمان
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الأربعاء، 23-02-2022 04:01 م

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، أمرًا ملكيًا بترقية وتعيين 15 قاضيًا بديوان المظالم .
صرّح بذلك رئيس الديوان رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف، مبيناً أن الأمر الملكي الكريم تضمن ترقية خمسة قضاة إلى درجة (رئيس محكمة استئناف) وترقية أربعة قضاة على درجة (وكيل محكمة/ب) وتعيين ثلاثة قضاة على درجة (قاضي/أ) وتعيين ثلاثة قضاة على درجة (ملازم قضائي) .
وأكد الدكتور اليوسف أن هذا الأمر الملكي الكريم يأتي ليؤكد حرص القيادة الرشيدة -أيدها الله- على كل ما من شأنه دعم مرفق القضاء الإداري بالكفاءات القضائية لتطوير أدائه وسير العمل به، للوصول إلى التميز الذي تنشده القيادة الحكيمة ويتطلع إليه القائمون على ديوان المظالم، ويحقق - بإذن الله - الجودة والكفاءة في كل أعمال القضاء الإداري .
وقال : إن ذلك يأتي بفضلٍ من الله ثم بتوجيه واهتمام من قِبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، و سمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - وما يوليانه من عناية بمرفق القضاء الإداري وديوان المظالم، سعيًا إلى ما يتحقق به صيانة الحقوق ورد المظالم.
 

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