الملك سلمان يُكرّم 32 مقيمًا بمنحهم ميدالية الاستحقاق.. تعرف على السبب

الثلاثاء، 15-02-2022
01:03 م
صدرت موافقة خادم الحرمين
الشريفين الملك سلمان
بن عبدالعزيز آل سعود، على
منح ميدالية الاستحقاق من الدرجة الثالثة لـ "32" مقيمًا لقاء تبرع كل
منهم بدمه عشر مرات ، وفيما يلي أسماء المتبرعين :
محمد حسين أحمد ، رشاد علي عبده ناجي ، هاني موسى الصاوي محمد ، ياسر علي
عباس ناصر ، محمد أمين نزار الكيلاني ، هيثم بسام الراعي ، عبدالله مجيد سعيدان ،
إدريس حسين الجماعي ، محمد محمد الهادي حسن ، عمر أحمد جمل الليل الكاف ، متعب
محمد عبدالقادر العديني ، أحمد سالم محمد المطوع ، محمد حمادي الحسين ، عبدالنصير
خان لودهي عبدالستار خان ، حازم عبدالسلام محمد كافي ، اسامه حسين دعبول ، محمد
ثابت عبدالقوي صالح ، بركات هاجم الزعبي ، ماجد جلود الأحمد ، عبد ضويحي الشعف ،
سامي بهجت محمد سالم ، سليم صالح محمد الربوعي ، علاء بسام حماده خصاونه ، حسام
إبراهيم علي إبراهيم جاويش ، علاء عزت صيام ، سامي أبوبكر دولت ناجيم ، اسلام
محمود السيد الأسود ، الدكتور/ أسامة محمد السيد المتولي رزق ، ثائر بكر الصالح
الخلف ، حسن محمد السلمو ، هيثم أحمد الأسماعيل ، مارلون اباتفليسيتا باونيسنا .