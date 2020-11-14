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المطلق يحذر من القحطاني و الدوسري

المطلق
المطلق
 
السبت، 14-11-2020 10:31 ص متابعات- أمينة عبد العال
حذر الدكتور عبد الله بن محمد المطلق المستشار بالديوان الملكي و عضو هيئة كبار العلماء من بعض الحسابات الوهمية علي مواقع التواصل السعودية التي تستهدف فتنة الشباب مثل القحطاني العتيبي و المطيري و الدوسري .
و أضاف خلال برنامج " استديو الجمعة " : " من الانحرافات الأخلاقية محبة الفساد وعشق صفات المنحرفين و تمني الوصول إلي الفواحش و المنكرات التي وقعت لبعض شبابنا حتى أن بعضهم وهم قليل تركوا هذه البلد وخرجوا إلي البلاد يظنون أن هناك حرية " .
و وجه رسالة إلي الآباء و الأمهات للحديث مع أبنائهم و الحوار معهم ومناقشتهم وضرب الأمثال بمصير المخدوعين والمغرر بهم .  
 

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