المطلق يحذر من القحطاني و الدوسري

السبت، 14-11-2020
10:31 ص
متابعات- أمينة عبد العال
حذر الدكتور عبد الله
بن محمد المطلق
المستشار بالديوان الملكي و عضو هيئة كبار العلماء من بعض الحسابات
الوهمية علي مواقع التواصل السعودية التي تستهدف فتنة الشباب مثل القحطاني
العتيبي
و المطيري و الدوسري
.
و أضاف خلال برنامج
" استديو الجمعة " : " من الانحرافات الأخلاقية محبة الفساد وعشق
صفات المنحرفين و تمني الوصول إلي الفواحش و المنكرات التي وقعت لبعض شبابنا حتى
أن بعضهم وهم قليل تركوا هذه البلد وخرجوا إلي البلاد يظنون أن هناك حرية " .
و وجه رسالة إلي
الآباء و الأمهات للحديث مع أبنائهم و الحوار معهم ومناقشتهم وضرب الأمثال بمصير
المخدوعين والمغرر بهم .