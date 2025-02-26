المشاهد الأولى لتحطم الطائرة السودانية ومصـ.ـرع قيادات بالجيش

تحطمت طائرة عسكرية تابعة للجيش السوداني في أم درمان، أثناء تحليقها في مهمة عسكرية، مما أسفر عن مصرع عدد من كبار الضباط .

وأظهر مقطع فيديو، اندلاع النيران في موقع الحادث، وتواجد عدد من الأشخاص يحاولون البحث عن ناجين.

وقالت مصادر عسكرية سودانية أن الطائرة، تعرضت لمشكلة فنية أثناء تنفيذها مهمة، ما أدى إلى فقدان السيطرة عليها وتحطمها.

وأكدت القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية في بيان رسمي أن الحادث أدى إلى مقتل عدد من الضباط البارزين على متن الطائرة.