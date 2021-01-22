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اللحظات الأخيرة لـ" ترامب" كرئيس و رد فعل غريب من ميلانيا

ترامب
ترامب
 
الجمعة، 22-01-2021 10:01 ص متابعات- أمينة عبد العال
تداولت بعض المواقع الإخبارية الأميركية مقاطع فيديو وبعض الصور للرئيس السابق دونالد ترامب وهو يتجه إلي فلوريدا .
وظهرت ميلانيا ترامب في مقطع الفيديو وهي عابسة الوجه و ترفض الاستجابة للمصورين سواء أثناء ركوبها للطائرة أو عند وصولها إلي " بالم بيتش" ، فيما لوج ترامب للصحفيين و المودعين وهو يبتسم .
و أظهرت الصور نادي " مار إيه لاجو " الخاص به في "بالم بيتش " بولاية فلوريدا و الذي سيعيش في حياته ، وهو عبارة عن عقار تبلغ مساحته 20 فدان و يضم 128 غرفة والعديد من حمامات السباحة و الشواطئ .
ويتميز المبني الرئيسي للنادي بتصميمه بلمسات من الطراز القوطى الجديد والأندلسي ، و يحتوي المنتجع علي أثاث باهظ الثمن ، كما تتميز غرفة المعيشة الرئيسية بأسقف عالية وتصميمات مطلية بالذهب فوق كل جدار كما يوجد داخل المنتجع مسارات للرحلات الجوية .
جدير بالذكر أن النادي والمنتجع كان ملاذ لـ ترامب و أسرته طوال فترة رئاسته لكنه الآن يعتبر منزله الجديد بعد نقل أغراضه إليه بعد مغادرته للبيت الأبيض .












 

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